"Пушкин помрет от зависти": в прокат выходит фильм "Гоголь. Страшная месть"

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Анна Михайлова. Спустя год после премьеры первого фильма о мистических приключениях Николая Гоголя на хуторе близ Диканьки в прокат выходит заключительная часть кинотрилогии Егора Баранова. Картина "Гоголь. Страшная месть" обещает зрителям еще больше крови и чертовщины. Корреспондент РИА Новости уже посмотрела на этот ужас и узнала, кто скрывается под маской Всадника, а также при чем тут Пушкин.

© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала ТВ-3 Кадр из фильма "Гоголь. Страшная месть" © Фото : предоставлено пресс-службой телеканала ТВ-3 Кадр из фильма "Гоголь. Страшная месть"

"Страшная месть" прежде всего порадует тех, кто на второй части трилогии скучал по харизматичному Олегу Меньшикову. Для видевших трейлер не будет спойлером информация о том, что его персонаж — столичный следователь Яков Гуро — в заключительном фильме возвращается. Вряд ли у кого-то оставались сомнения и в том, что авторы картины воскресят самого Гоголя (Александр Петров), якобы скончавшегося после схватки с Вием.

Эта наиболее затянутая часть картины отсылает нас к хорошо знакомым со школы историям о страхе Гоголя перед погребением заживо, летаргическим сном и навязчивой метафоре про сбежавший нос. Отсюда же, вероятно, и пророчество Гуро: Гоголь станет настолько популярным, что "Пушкин просто помрет от зависти".

Впрочем, на этом даже минимальные совпадения фильма с фактической или творческой биографией классика заканчиваются. Сценаристы вступают на излюбленную стезю — треш-хоррора. Получается задорный, кровавый, местами абсурдный кинокомикс с запутанной детективной линией и семейными перипетиями.

© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала ТВ-3 Кадр из фильма "Гоголь. Страшная месть" © Фото : предоставлено пресс-службой телеканала ТВ-3 Кадр из фильма "Гоголь. Страшная месть"

Исполнитель роли главы местной полиции Бинха актер Евгений Стычкин призвал зрителей не воспринимать "Гоголя" как школьное пособие по литературе.

"Наша территория — это шутка, комикс, триллер. Вообще, задачи ликбеза не было, потому что есть опасность отпугнуть молодежь. К сожалению, в современной школе классическая литература зачастую преподается так рано, так нудно и бескомпромиссно, что дети, вместо того чтобы взять в руки книгу, бегут в кинотеатры на эстетически качественные американские фильмы, подобные нашему", — считает Стычкин.

В "Гоголе", часто сравниваемом с "Сонной лощиной" и американскими треш-хоррорами в духе "Президента Линкольна: охотника на вампиров", действительно представлен весь набор голливудских страстей: любовь, предательство, месть. Добавьте сюда тайный орден, нечистую силу всех мастей и изобилие воскрешенных героев (четверо на один фильм многовато даже по меркам столь масштабного проекта) — и вы получите рецепт дерзкого, местами китчевого, но однозначно нескучного фильма.

© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала ТВ-3 Кадр из фильма "Гоголь. Страшная месть" © Фото : предоставлено пресс-службой телеканала ТВ-3 Кадр из фильма "Гоголь. Страшная месть"

При таком нагромождении сюжетных поворотов предсказуемо не обходится без технических ляпов. Не спасает даже компьютерная графика, которой в этой части ощутимо больше, чем в предыдущих. Внимательный зритель наверняка заметит, что утопленница Оксана в момент воскрешения лежит сначала головой в одну сторону, а в следующем кадре — уже в другую.

Впрочем, создатели фильма поделились с журналистами рассказом о куда более существенных ошибках, которых чудом удалось избежать.

© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала ТВ-3 Кадр из фильма "Гоголь. Страшная месть" © Фото : предоставлено пресс-службой телеканала ТВ-3 Кадр из фильма "Гоголь. Страшная месть"

"Когда мы смотрели финальную версию "Вия", уже все было готово к отправке в кинотеатры. И вдруг Егор (Баранов. — Прим. ред.) хватается за голову, просит перемотать: там оказался кадр, где на переднем плане Всадник, а на заднем — стоит "газель". В итоге пришлось весь фильм пересводить, пересобирать", — признался продюсер Валерий Федорович.

Несмотря на множество умерщвленных в финале главных героев (напрашивается аналогия с "Игрой престолов"), фильм получился вполне духоподъемным. Его главный посыл — даже самое темное сердце может тронуть любовь. Еще один неожиданный вывод после просмотра заключительной части: "Гоголь" — по-своему феминистское кино.

© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала ТВ-3 Кадр из фильма "Гоголь. Страшная месть" © Фото : предоставлено пресс-службой телеканала ТВ-3 Кадр из фильма "Гоголь. Страшная месть"

Женщины уже не второстепенные персонажи на фоне Гоголя и Гуро, как это было в предыдущих двух фильмах, а в буквальном смысле главные героини этой киновселенной. Это можно сказать и про маленькую, но бесстрашную Василину в исполнении блестящей девятилетней Марты Тимофеевой, и про загадочную Лизу (Таисия Вилкова).

Но даже после разрешения главной интриги — разоблачения зловещей фигуры Всадника — создатели "Гоголя" продолжают держать зрителя в напряжении. Финальные кадры, где внезапно появляются Пушкин и Лермонтов, позволяют спекулировать на тему будущих спин-оффов. "Настоящие супергерои в России — писатели", — делает амбициозное заявление продюсер "Гоголя".

© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала ТВ-3 Кадр из фильма "Гоголь. Страшная месть" © Фото : предоставлено пресс-службой телеканала ТВ-3 Кадр из фильма "Гоголь. Страшная месть"

"Мы придумали киновселенную русских писателей, которые стали героями комикса. Мы говорим, что у нас будут и спин-оффы, и продолжения "Гоголя". Это только начало. Количество прекрасных русских писателей огромно, и все они будут в этой киновселенной", — говорит Валерий Федорович.

Тем, кто русской литературе предпочитает музыку, стоит дождаться финальных титров: тут звучат сразу две песни отечественных звезд Бориса Гребенщикова и Сергея Шнурова, написанные специально для фильма. Режиссер Егор Баранов признался, что так любит творчество обоих исполнителей, что просто не смог выбрать одну композицию. В телеверсии "Гоголя", где, кстати, будет на две серии больше, эти песни разведены по разным эпизодам.