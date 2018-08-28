На Вологодчине отремонтируют более сотни домов культуры в ближайшие 5 лет

ВОЛОГДА, 28 авг — РИА Новости, Виктория Смирнова. Порядка 130 культурных центров отремонтируют в Вологодской области в ближайшие пять лет в рамках реализации новой губернаторской программы "Сельский дом культуры", сообщил РИА Новости во вторник глава региона Олег Кувшинников.
По его словам новая региональная программа рассчитана на пять лет, всего за это время планируется отремонтировать порядка 130 культурных центров.
Губернатор также отметил, что он поручил департаменту культуры и туризма разработать правила предоставления и расходования субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям области на софинансирование расходных обязательств по проведению капитальных ремонтов домов культуры, находящиеся на территории сельских и городских поселений. Кроме того, главам муниципальных районов поручено определить приоритетные объекты по проведению капремонтов домов культуры, подготовить проектно-сметную документацию, заключение государственной экспертизы и принять участие в региональном проекте "Сельский дом культуры".