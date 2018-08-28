Умер актер из сериалов "Убойная сила" и "Исаев"

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Актер Тоомас Креэн, снявшийся в многосерийных фильмах "Исаев" и "Убойная сила", умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщается на сайте Эстонского театра кукол.

Артист родился в 1959 году в Эстонии, окончил Таллинскую государственную консерваторию по специальности "режиссер". Много лет играл в кукольном театре, снимался в кино.

"Он был неутомимым актером, который помимо театра мог петь, строить, выходить в море на лодке, заниматься спортом и поддерживать свою семью. Он был добрым человеком и заботился о каждом", — говорится в сообщении на сайте театра.

Информация о дате и месте прощания будет объявлена позже.