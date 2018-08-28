РАМТ в новом сезоне представит премьеру пьесы Тома Стоппарда "Проблема"

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российский молодежный театр (РАМТ) в 98-ом сезоне представит новую пьесу известного английского драматурга Тома Стоппарда в постановке художественного руководителя театра народного артиста России Алексея Бородина. Театр откроет сезон 14 сентября, а во вторник состоялся сбор труппы, на котором худрук рассказал о предстоящих планах.
По словам худрука, назначенный главным режиссером театра в прошлом сезоне Егор Перегудов будет ставить спектакль " Убить пересмешника" по произведению Харпера Ли. Сейчас он работает над сценарием, а во второй половине сезона приступит к репетициям.
Молодой режиссер Екатерина Половцева в соавторстве с художником Эмилем Капелюшем в рамках проекта "Большая сцена — детям" в октябре выпустит спектакль по знаменитой сказке Антона Погорельского "Черная курица".
Есть договоренность с режиссером Владимиром Мирзоевым, который будет ставить спектакль по пьесе Михаила Угарова " Оборванец".
" Как всегда на разных сценах нашего театра представят свои сценические опусы молодые режиссеры. Я всегда проявляю большой интерес к творчеству молодых, поддерживаю их. Это очень важно, потому что надо думать о будущем театра, о том, что будет завтра", — отметил Бородин.
По словам худрука, в этом сезоне открывается новая площадка во дворе театра, где Олег Долин представит спектакль по сказке Карло Гоцци " Зобеида".