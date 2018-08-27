ГИТИС назвал один из самых театральных регионов

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Российский институт театрального искусства в ходе реализации проекта "Лаборатория будущего театра" установил, что один из самых театральных регионов в РФ — это Краснодарский край, а среднестатистический зритель — женщина 39 лет, а не пенсионерка, как было принято считать раньше, рассказал РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Заславский рассказал, что в рамках проекта впервые были посчитаны театры в России. Согласно официальным данным, это цифра 665, но это только театры, которые получают бюджетное финансирование. Как выяснилось, еще более тысячи театров в РФ таких, как как " Кварте-И", "Коляда-театр", Театрdoc, с разной степенью известности и популярности. По словам Заславского, поскольку эти театры не подсчитаны, не проанализирован их репертуар, то неизвестны и их зрители, число которы не включено в общеизвестную цифру 38 миллионов. На самом деле зрителей в России гораздо больше. Для футурологического исследования российских театров в ГИТИСе создали этот проект.

"Первые исследования дали несколько неожиданных результатов. Например, одним из лидеров по числу театров оказался Краснодарский край, а также выяснилось, что в Ямало-Ненецком округе нет ни одного театра. Что касается итогов исследований современного зрителя, то среднестатистическим зрителем в России оказалась женщина 39 лет, а не пенсионерка-старушка, как принято было считать", — отметил ректор.

Заславский сообщил, что с ноября по май 2019 года планируется проведение конкурса студенческих работ на тему театра будущего. Основная идея конкурса заключается в стимулировании творческой активности студентов театральных вузов по проектированию театра будущего.

Также в планах проекта "Лаборатории будущего театра" — обзор существующих мировых программ, институтов и кафедр, которые занимаются футурологией и статистическими исследованиями. На сновании собранной информации в конце февраля 2019 года пройдут стратегические сессии и конференции, а в ноябре — состоится презентация альманаха — сборники статей на тему театра будущего.

"В сентябре 2019 года мы проведем не в Москве, а в одном из российских регионов, фестиваль " Неделя будущего театра. В его программе экспериментальные постановки, перформансы и интерактивные выставки", — сказал Заславский.