Названы самые популярные в России фильмы последнего десятилетия

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Картина о выходе в открытый космос "Время первых" Дмитрия Киселева, спортивная драма "Движение вверх" Антона Мегердичева и "Салют-7" Клима Шипенко стали самыми популярными фильмами последнего десятилетия, свидетельствуют данные проекта "Кино Mail.Ru", подготовленные ко Дню российского кино.

День российского кино отмечается 27 августа. В последние два года российское кино демонстрирует выдающиеся успехи: за январь-июль 2018 года отечественные фильмы в кинотеатрах посмотрели 42,4 миллиона зрителей, что на 15,6 миллиона зрителей больше, чем за аналогичный период 2017 года. Совокупные кассовые сборы российских фильмов составили 10,2 миллиарда рублей, на 57% превысив прошлогодние показатели.

"В День российского кино проект Кино Mail.Ru решил выяснить, как менялись предпочтения российских зрителей с 1991 по 2018 годы. Данный топ основан на 17 миллионах оценок проекта… Олимпиада в Сочи дала толчок развитию спортивных тем в кино в последние несколько лет. Режиссеры все чаще снимают ленты о незаслуженно забытых первенствах, где российские спортсмены преодолевают себя и приносят своей стране долгожданные награды", — говорится в сообщении пресс-службы.

Самым популярным фильмом за период 2011-2018 года стал исторический фильм о выходе в космос "Время первых", на второй строчке оказалась спортивная драма "Движение вверх", третье место также заняла картина о космосе "Салют-7". Кроме того, в десятку вошли ленты "Экипаж", "Битва за Севастополь", "Дурак" и другие.

Лидером среди фильмов за 2001-2010 годы стала драма "Остров" Павла Лунгина, главную роль в которой исполнил Петр Мамонов. Второе место заняла картина "Брестская крепость" Александра Котта о героической обороне Брестской крепости в 1941 году, на третьем месте оказался военный триллер "В августе 44-го" Михаила Пташука. Также в десятку вошли картины "Адмиралъ", "Мы из будущего", "О чем говорят мужчины".

Главным фильмом 1991-2000 годов зрители считают "Брата" Алексея Балабанова с Сергеем Бодровым-младшим в главной роли. Второе место занял "Ворошиловский стрелок" Станислава Говорухина, а на третьем оказалось продолжение картины Балабанова "Брат-2". Кроме того, зрители отметили ленты "Сибирский цирюльник", "Страна глухих", "Особенности национальной охоты".