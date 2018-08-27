Названы самые популярные в России фильмы последнего десятилетия

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Картина о выходе в открытый космос "Время первых" Дмитрия Киселева, спортивная драма "Движение вверх" Антона Мегердичева и "Салют-7" Клима Шипенко стали самыми популярными фильмами последнего десятилетия, свидетельствуют данные проекта "Кино Mail.Ru", подготовленные ко Дню российского кино.
"В День российского кино проект Кино Mail.Ru решил выяснить, как менялись предпочтения российских зрителей с 1991 по 2018 годы. Данный топ основан на 17 миллионах оценок проекта… Олимпиада в Сочи дала толчок развитию спортивных тем в кино в последние несколько лет. Режиссеры все чаще снимают ленты о незаслуженно забытых первенствах, где российские спортсмены преодолевают себя и приносят своей стране долгожданные награды", — говорится в сообщении пресс-службы.
Самым популярным фильмом за период 2011-2018 года стал исторический фильм о выходе в космос "Время первых", на второй строчке оказалась спортивная драма "Движение вверх", третье место также заняла картина о космосе "Салют-7". Кроме того, в десятку вошли ленты "Экипаж", "Битва за Севастополь", "Дурак" и другие.
Главным фильмом 1991-2000 годов зрители считают "Брата" Алексея Балабанова с Сергеем Бодровым-младшим в главной роли. Второе место занял "Ворошиловский стрелок" Станислава Говорухина, а на третьем оказалось продолжение картины Балабанова "Брат-2". Кроме того, зрители отметили ленты "Сибирский цирюльник", "Страна глухих", "Особенности национальной охоты".