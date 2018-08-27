РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

В Крыму рассказали о небывалом туристическом буме

Сюжет:
Koktebel Jazz Party – 2018 (41)
212016
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкОтдыхающий на набережной в Коктебеле на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz PartyОтдыхающий на набережной в Коктебеле на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 27 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Крым в уходящем курортном сезоне переживает небывалый туристический бум, эксперты связывают его с открытием нового аэропорта в Симферополе и автодорожной части Крымского моста. Мнения и советы отельеров и гостей полуострова о сезоне 2018 года, идеи преображения Коктебеля, культового места отдыха для многих поколений туристов – в репортаже РИА Новости.

От "сезон никакой" до "сезон огого!"

Крымский пейзаж
© Depositphotos / vvvita
"Океанские" пляжи и яркие фестивали: что надо успеть увидеть в Крыму

В былые годы среди крымских владельцев мини-гостиниц и кафе в качестве итога очередного курортного сезона была расхожей фраза "Сезон никакой!". Фраза стала крылатой, частью внутрикорпоративного юмора субъектов малого бизнеса и даже перекочевала на футболки, которые продаются на набережных вместе с тельняшками и майками с изображениями президента Владимира Путина и надписями "Крым наш".

"В этом году сумасшедший наплыв туристов. Только люди выезжают, сразу номер занимают другие. Постиранное постельное белье не успевает высохнуть! Какой там "никакой", сезон огого!" — делится впечатлениями владелец мини-отеля в Коктебеле Николай.

"У меня есть специальное приложение, оно позволяет определять регион по номеру автомобиля. Так вот, в этом сезоне к нам приехали буквально со всей России — по крайней мере, европейской части точно", — рассказывает хозяйка постоялого двора в том же поселке Людмила.

В пиковые для курортного сезона дни, когда в поселке проходит Koktebel Jazz Party, примерно на треть выросли и цены на жилье. На дверях гостиниц и мини-отелей в Коктебеле вновь можно увидеть таблички и надписи "свободных номеров нет", в последний раз так огорчали туристов, оказавшихся в Коктебеле в поисках ночлега летом 1991 года, говорят жители поселка.

Время наводить порядок

Массандровский пляж, Крым. Архивное фото
© Пресс-служба Массандровсокго пляжа
Два крымских пляжа вошли в десятку лучших в России

Феодосия, Судак, Новый Свет, Морское и далее вплоть до Алушты "осваивают", казалось, нескончаемый поток туристов этим летом. Впрочем, это выявило и ряд проблем: рассчитывать на качественный отдых можно не везде — и из-за неготовности инфраструктуры, и из-за желания отдельных коммерсантов поскорее "срубить деньжат". В частности, это заметно в многочисленных кафе на набережных приморских поселков с точки зрения уровня обслуживания, цен и качества еды.

"Если вы приехали и остановились в мини-гостинице и вам нравится обслуживание, спросите у ее хозяйки, где и в каком кафе лучше обедать или ужинать. Люди, которые сами стараются оказать качественные услуги, плохого не посоветуют", — говорит отельер Людмила.

Большой поток туристов создал серьезную нагрузку и на изношенную инфраструктуру прибрежных городов и поселков Крыма. Пример Коктебеля, пользующегося неизменной популярностью у туристов, в этом смысле наиболее яркий. Плохое водоснабжение, слабые электрические сети и вид улиц и парковых зон резко контрастируют с уникальной природой Волошинской киммерии.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОтдыхающие у баннеров с логотипом музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Отдыхающие у баннеров с логотипом музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018

Импульс фестиваля

Драйвером к преображению Коктебеля выступает джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party, считает гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев. Сам основатель фестиваля не скрывает, что активно лоббирует интересы поселка, обращаясь с идеями по его преобразованию к республиканским и федеральным властям.

Участник International Jazz Ensemble Якова Окуня Эдди Хендерсон (США) выступает во время All Stars KJP Jam при участии биг-бэнда под управлением Сергея Головни на фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Джаз без границ. В Крыму завершился Koktebel Jazz Party

"Мы в этом году семьей впервые отдыхали в Турции, специально взяли в аренду парусную яхту. Так вот, в Турции 115 марин. У нас — ни одной построенной, есть одна в естественном фиорде в Балаклаве. В следующем году в регате будет 15 экипажей (парусных яхт – ред.), им нужно куда-то встать в шторм, пресная вода, электричество, заправиться. Нужно создать условия… Второе — это велосипедные дорожки. Тут прекрасный ландшафт, я сам езжу на велосипеде, но я жмусь к обочине, и эти грузовики, как в корриде — высший шик, когда бык проходит и оставляет свою шерсть в его бисере на штанах. Это рискованно – постройте велосипедные дорожки. И еще одна проблема: нельзя проехать на велосипеде по Крымскому мосту, лоббируйте это! Нужно проехать из континентальной России в Крым на велосипеде, это нужно сделать, давайте вместе с вами проедем по мосту в Крым на велосипедах", — обратился Киселев к министру спорта России Павлу Колобкову на пресс-конференции в Коктебеле.

Предложение "присмотреться повнимательней к роскошному Коктебелю" постоянно звучит в адрес многих федеральных чиновников и, наконец, дает свои первые результаты. Сдвинулась с мертвой точки ситуация с реконструкцией набережной, превращенной за два десятилетия в хаотичное нагромождение уродливых и незаконных построек. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что концепция обновленного Коктебеля будет представлена общественности уже этой осенью. Запланировано, что на обустройство поселка по программе ФЦП будет направлено до четырех миллиардов рублей.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкБаннеры с логотипом музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Баннеры с логотипом музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018

Эффект Крымского моста

Крымский мост, автомобильное движение по которому было запущено 16 мая, стал основной причиной роста числа туристов на полуострове. По данным парламентского комитета по туризму, с момента открытия по мосту в регион приехало более 3 миллионов человек. Эффект запуска трафика по мосту привел к тому, что ранее малопосещаемые регионы юго-восточного Крыма сегодня оттянули существенную часть турпотока на себя.

Крымский мост. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Крымский мост вывел восток полуострова в лидеры по популярности у туристов

"То, что нас удивило в этом году, — это Кировский район, Большая Феодосия, в том числе Коктебель, Судак, Ленинский район. Ялта, конечно, вне конкуренции, но эти регионы на втором месте (по наполненности отелей – ред.). Все это связано с открытием Крымского моста", — сказал на пресс-конференции в пресс-центре фестиваля Koktebel Jazz Party глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму парламента региона Алексей Черняк.

Эксперты связывают такую перемену мест отдыха с логистикой – из-за продолжающегося строительства трассы "Таврида" от Керчи к Симферополю и далее на Севастополь на полуострове пробки.

"Я ехала в пятницу, 23 августа, из Симферополя обычным рейсовым автобусом в Коктебель, на фестиваль, — рассказывает жительница столицы Крыма Даша. — Ранее время в пути этот путь занимал не более полутора часов. В этот раз я ехала ровно четыре часа, это чуть больше 100 километров!".

В конце августа направление турпотока стало меняться – высокий сезон на исходе, люди покидают Крым, чтобы успеть добраться домой до начала учебного года. Информация подтверждается статистикой, предоставляемой УПРДОР "Тамань" — оператором Крымского моста.

"Во второй половине августа фиксируется постепенная переориентация транспортного потока на Тамань. Так, в период с 14 по 20 августа ежедневно преобладает трафик в сторону Краснодарского края: в Крым за эти дни проехали более 98 тысяч автомобилей, в обратную сторону – более 111 тысяч", — сообщили ранее в ведомстве.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Инфоцентр "Крымский мост"
Как строили Крымский мост. Ускоренная видеоверсия

В целом же, люди, покидающие Крым, довольны отдыхом на полуострове, такое мнение высказало подавляющее число собеседников агентства. Основная мотивация людей для приезда в Крым в будущем остается неизменной: прекрасная природа, уникальная история, событийная программа и лечение. И уверенность в том, что условия для качественного отдыха будут обязательно созданы.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Комментировать
Культура
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
26909
Винные подвалы же есть Фрукты овощи Мясо тоже Почему не сделать всё включено? И Турция Египет не нужны.
13:29
27.08.2018
ОтветитьНе отвечать
tolik.knyazev.1954
Лишь бы не возгордились и не поднимали цены и тогда с повышением рейтинга, Крым притянет ещё больше отдыхающих, следовательно и прибыль от этого! Главное, чтобы жадность к деньгам и сиюминутная огромная прибыль, не возобладала над разумной коммерцией!
12:55
27.08.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена