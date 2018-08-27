В Крыму рассказали о небывалом туристическом буме

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 27 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Крым в уходящем курортном сезоне переживает небывалый туристический бум, эксперты связывают его с открытием нового аэропорта в Симферополе и автодорожной части Крымского моста. Мнения и советы отельеров и гостей полуострова о сезоне 2018 года, идеи преображения Коктебеля, культового места отдыха для многих поколений туристов – в репортаже РИА Новости.

От "сезон никакой" до "сезон огого!"

В былые годы среди крымских владельцев мини-гостиниц и кафе в качестве итога очередного курортного сезона была расхожей фраза "Сезон никакой!". Фраза стала крылатой, частью внутрикорпоративного юмора субъектов малого бизнеса и даже перекочевала на футболки, которые продаются на набережных вместе с тельняшками и майками с изображениями президента Владимира Путина и надписями "Крым наш".

"В этом году сумасшедший наплыв туристов. Только люди выезжают, сразу номер занимают другие. Постиранное постельное белье не успевает высохнуть! Какой там "никакой", сезон огого!" — делится впечатлениями владелец мини-отеля в Коктебеле Николай.

"У меня есть специальное приложение, оно позволяет определять регион по номеру автомобиля. Так вот, в этом сезоне к нам приехали буквально со всей России — по крайней мере, европейской части точно", — рассказывает хозяйка постоялого двора в том же поселке Людмила.

В пиковые для курортного сезона дни, когда в поселке проходит Koktebel Jazz Party, примерно на треть выросли и цены на жилье. На дверях гостиниц и мини-отелей в Коктебеле вновь можно увидеть таблички и надписи "свободных номеров нет", в последний раз так огорчали туристов, оказавшихся в Коктебеле в поисках ночлега летом 1991 года, говорят жители поселка.

Время наводить порядок

Феодосия, Судак, Новый Свет, Морское и далее вплоть до Алушты "осваивают", казалось, нескончаемый поток туристов этим летом. Впрочем, это выявило и ряд проблем: рассчитывать на качественный отдых можно не везде — и из-за неготовности инфраструктуры, и из-за желания отдельных коммерсантов поскорее "срубить деньжат". В частности, это заметно в многочисленных кафе на набережных приморских поселков с точки зрения уровня обслуживания, цен и качества еды.

"Если вы приехали и остановились в мини-гостинице и вам нравится обслуживание, спросите у ее хозяйки, где и в каком кафе лучше обедать или ужинать. Люди, которые сами стараются оказать качественные услуги, плохого не посоветуют", — говорит отельер Людмила.

Большой поток туристов создал серьезную нагрузку и на изношенную инфраструктуру прибрежных городов и поселков Крыма. Пример Коктебеля, пользующегося неизменной популярностью у туристов, в этом смысле наиболее яркий. Плохое водоснабжение, слабые электрические сети и вид улиц и парковых зон резко контрастируют с уникальной природой Волошинской киммерии.

Импульс фестиваля

Драйвером к преображению Коктебеля выступает джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party, считает гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев. Сам основатель фестиваля не скрывает, что активно лоббирует интересы поселка, обращаясь с идеями по его преобразованию к республиканским и федеральным властям.

"Мы в этом году семьей впервые отдыхали в Турции, специально взяли в аренду парусную яхту. Так вот, в Турции 115 марин. У нас — ни одной построенной, есть одна в естественном фиорде в Балаклаве. В следующем году в регате будет 15 экипажей (парусных яхт – ред.), им нужно куда-то встать в шторм, пресная вода, электричество, заправиться. Нужно создать условия… Второе — это велосипедные дорожки. Тут прекрасный ландшафт, я сам езжу на велосипеде, но я жмусь к обочине, и эти грузовики, как в корриде — высший шик, когда бык проходит и оставляет свою шерсть в его бисере на штанах. Это рискованно – постройте велосипедные дорожки. И еще одна проблема: нельзя проехать на велосипеде по Крымскому мосту, лоббируйте это! Нужно проехать из континентальной России в Крым на велосипеде, это нужно сделать, давайте вместе с вами проедем по мосту в Крым на велосипедах", — обратился Киселев к министру спорта России Павлу Колобкову на пресс-конференции в Коктебеле.

Предложение "присмотреться повнимательней к роскошному Коктебелю" постоянно звучит в адрес многих федеральных чиновников и, наконец, дает свои первые результаты. Сдвинулась с мертвой точки ситуация с реконструкцией набережной, превращенной за два десятилетия в хаотичное нагромождение уродливых и незаконных построек. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что концепция обновленного Коктебеля будет представлена общественности уже этой осенью. Запланировано, что на обустройство поселка по программе ФЦП будет направлено до четырех миллиардов рублей.

Эффект Крымского моста

Крымский мост, автомобильное движение по которому было запущено 16 мая, стал основной причиной роста числа туристов на полуострове. По данным парламентского комитета по туризму, с момента открытия по мосту в регион приехало более 3 миллионов человек. Эффект запуска трафика по мосту привел к тому, что ранее малопосещаемые регионы юго-восточного Крыма сегодня оттянули существенную часть турпотока на себя.

"То, что нас удивило в этом году, — это Кировский район, Большая Феодосия, в том числе Коктебель, Судак, Ленинский район. Ялта, конечно, вне конкуренции, но эти регионы на втором месте (по наполненности отелей – ред.). Все это связано с открытием Крымского моста", — сказал на пресс-конференции в пресс-центре фестиваля Koktebel Jazz Party глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму парламента региона Алексей Черняк.

Эксперты связывают такую перемену мест отдыха с логистикой – из-за продолжающегося строительства трассы "Таврида" от Керчи к Симферополю и далее на Севастополь на полуострове пробки.

"Я ехала в пятницу, 23 августа, из Симферополя обычным рейсовым автобусом в Коктебель, на фестиваль, — рассказывает жительница столицы Крыма Даша. — Ранее время в пути этот путь занимал не более полутора часов. В этот раз я ехала ровно четыре часа, это чуть больше 100 километров!".

В конце августа направление турпотока стало меняться – высокий сезон на исходе, люди покидают Крым, чтобы успеть добраться домой до начала учебного года. Информация подтверждается статистикой, предоставляемой УПРДОР "Тамань" — оператором Крымского моста.

"Во второй половине августа фиксируется постепенная переориентация транспортного потока на Тамань. Так, в период с 14 по 20 августа ежедневно преобладает трафик в сторону Краснодарского края: в Крым за эти дни проехали более 98 тысяч автомобилей, в обратную сторону – более 111 тысяч", — сообщили ранее в ведомстве.

В целом же, люди, покидающие Крым, довольны отдыхом на полуострове, такое мнение высказало подавляющее число собеседников агентства. Основная мотивация людей для приезда в Крым в будущем остается неизменной: прекрасная природа, уникальная история, событийная программа и лечение. И уверенность в том, что условия для качественного отдыха будут обязательно созданы.

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