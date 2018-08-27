Сын Ротару отказался комментировать состояние певицы

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Сын певицы Софии Ротару Руслан заявил, что не собирается подробно комментировать сообщения в СМИ о госпитализации певицы в Уфе, об этом сообщает "Пятый канал".

Он посоветовал обратиться за комментариями к пиар-директору Ротару.

В свою очередь Сергей Лавров, концертный директор артистки, заявил "Пятому каналу", что в минувшую субботу у Ротару было выступление на корпоративном мероприятии, но никаких дальнейших подробней он не раскрыл.

Ранее СМИ сообщили, что Ротару госпитализировали в Уфе после выступления на частном мероприятии, ее доставили в одну из больниц Уфы в отделение реанимации. Сама Ротару позднее подтвердила, что у нее "возникли некоторые проблемы со здоровьем".