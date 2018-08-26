Киселев назвал дату проведения Koktebel Jazz Party в 2019 году

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и министр спорта РФ Павел Колобков на площадке проведения 16-го международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party. 26 августа 2018

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и министр спорта РФ Павел Колобков на площадке проведения 16-го международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party. 26 августа 2018

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 26 авг — РИА Новости. Международный фестиваль Koktebel Jazz Party-2019 пройдет в следующем году в Крыму в последние выходные августа, сказал на закрытии фестиваля его основатель, журналист Дмитрий Киселев.

"Следующий фестиваль в Коктебеле у нас будет в последние выходные августа следующего года", — сказал Киселев. Koktebel Jazz Party в этом году проходил в Крыму с 24 по 26 августа.

Koktebel Jazz Party, возникший в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза журналиста Дмитрия Киселева, стал одной из визитных карточек Крыма и занял признанное место в списке международных джазовых форумов. Гостем Koktebel Jazz Party-2017 стал президент РФ Владимир Путин. В разные годы KJP посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Всего за 15 лет в Коктебеле выступило около полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов.

Фестиваль проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня", телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и "Россия 24", радио "Маяк", радио "Культура", "Радио России", радиостанции "Вести FM". Организатор фестиваля — медиагруппа "Красный квадрат". Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ. Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты".