Российский национальный оркестр выступит в Польше, Дании и Германии

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Перед открытием нового сезона Российский национальный оркестр (РНО) во главе с художественным руководителем и главным дирижером Михаилом Плетневым отправится в европейский гастрольный тур — коллектив даст концерты в Польше, Дании и Германии, сообщили в пресс-службе оркестра.

Откроет тур выступление в Варшаве в рамках фестиваля "Шопен и его Европа", где РНО и Михаил Плетнев — частые гости.

"В фестивале "Шопен и его Европа" мы участвуем регулярно", — сказал РИА Новости Плетнев. "Прекрасный фестиваль, великолепный зал, замечательная публика. У нас будет там три концерта, и первая из программ посвящена музыке Мечислава Карловича. Это один из величайших польских композиторов. Он безвременно погиб в 1909 году в возрасте 32 лет. РНО исполняет музыку Карловича по всему миру. Весьма ответственно и почетно выступать с нашим прочтением Карловича в Варшаве", — добавил он.

Программа, посвященная творчеству Карловича, будет представлена 26 августа. В этот вечер прозвучат: Серенада до мажор для струнного оркестра, Концерт для скрипки с оркестром ля мажор (солистка Анна Мария Сташкевич), а также симфонические поэмы — "Станислав и Анна Осьвецимы" и "Грустная повесть (Прелюдия к вечности)".

На следующий день будут исполнены: "Скерцо в русском стиле" Стравинского, Ноктюрн ля- бемоль мажор Шопена в оркестровке Стравинского, польская фантазия для фортепиано с оркестром Падеревского (солист Дмитрий Шишкин) и Девятая симфония Шостаковича.

28 августа партнером РНО станет Рено Капюсон, в его исполнении прозвучит Концерт для скрипки с оркестром ре минор Шумана. Также в этот вечер публика сможет услышать увертюру к опере Россини "Вильгельм Телль" и Пятнадцатую симфонию Шостаковича.

Эта же программа будет исполнена 1 сентября в Бетховенском зале в немецком Бонне.

В Копенгагене Российский национальный оркестр ждут 30 августа. Выступление состоится в Концертном зале Тиволи. В программе — сочинения Россини и Шостаковича, а также Первый скрипичный концерт Макса Бруха. Солист — Вадим Репин.