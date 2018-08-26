Русские музыканты уникальны: легендарная Дебора Браун о Koktebel Jazz Party

16:0026.08.2018
(обновлено: 16:01 26.08.2018)
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КОКТЕБЕЛЬ, 26 авг — РИА Новости, Анна Кочарова. Koktebel Jazz Party завершится выступлением лучших музыкантов, среди которых и американская джазовая певица Дебора Браун. Вечером она появится на сцене вместе с биг-бэндом под управлением саксофониста и одного из арт-директоров фестиваля Сергея Головни.
А накануне выступила с интернациональной командой под управлением пианиста Якова Окуня.
Ее приезд — событие не только для зрителей, как обычно, сидевших и в зале и собравшихся рядом на пляже, вокруг главной фестивальной сцены, но и для самих музыкантов.Она родом из Канзас-сити, который славится своими джазовыми традициями. Начинала с классики. Просто тогда учиться джазу было негде.
"Я действительно получила классическое музыкальное образование, в то время у нас не было джазовых школ. Мне кажется, очень важно профессионально учиться музыке, надо знать основы и правила музыкального искусства, которые ты потом используешь", — пояснила Дебора Браун в интервью РИА Новости.
Участница International Jazz Ensemble Якова Окуня, певица Дебора Браун во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
Основу ее репертуара составляют джазовые стандарты и бродвейская классика. С концертами она посетила более 50 стран, и везде публика встречала ее с восторгом.
С Россией певицу связывают особые, теплые отношения — впервые она приезжала сюда четверть века назад по приглашению выдающегося российского джазмена Олега Лундстрема.
"Олег Леонидович был на гастролях в Голландии, там он услышал Дебору и сразу же познакомился с ней и ее мужем, — рассказал в интервью РИА Новости пианист Яков Окунь, вместе с которым Дебора Браун выступила в Коктебеле уже второй раз. — А мой отец, пианист Михаил Окунь как раз играл в оркестре Лундстрема. Первый раз в России Дебора выступала с моим папой, а потом уже и со мной, но я всегда для нее был "сынком". Она часто вспоминает о своем первом визите в Москву, о том, как она любила Олега Лундстрема, какое у него было истинно британское произношение".
Участница International Jazz Ensemble Якова Окуня певица Дебора Браун (США) во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
"У меня есть возможность ежегодно приглашать на фестиваль любых музыкантов, с которыми хочется сыграть. С Деборой Браун мы уже выступали здесь в 2014-м. Для меня она лучшая американская певица. Так что она была первой, о ком я подумал и на сей раз", — отметил Яков Окунь.
По словам Деборы Браун, выходить на сцену с российскими джазменами всегда интересно и приятно. "Это удивительно: в России, где-нибудь в небольшом городке, можно услышать молодого парня, который играет на саксофоне не хуже Чарли Паркера или Майлза Дэвиса. И здесь было так всегда — джазовые музыканты неизменно показывали высокий класс", — говорит певица.
Главным ее партнером по сцене в первый вечер был не менее выдающийся музыкант — трубач Эдди Хендерсон, ученик самого Луи Армстронга. Их дуэт стал удивительным диалогом голоса и трубы, живым и проникновенным.
Участница International Jazz Ensemble Якова Окуня, певица Дебора Браун (США) во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
"Джазовая импровизация — это беседа. Мы с вами сейчас разговариваем. То же самое мы делаем на сцене, только с посредством музыки, — объяснил музыкант в интервью РИА Новости. — И с помощью публики, конечно. В этот вечер я прекрасно чувствовал, как внимательно нас слушали. Это всегда помогает, ведь одно вытекает из другого. Чем сильнее ощущаешь энергетику зала, тем больше отдаешь зрителям", — объяснил музыкант.
Во второй день на сцене выступили музыканты Segar Band из Китая, американские коллективы и интернациональный состав российского джазмена Якова Окуня.
Концерт второго дня открыли Sedar Band, играющие в стиле фьюжн. В составе коллектива выступил профессор Пекинской академии современной музыки, один из самых известных джазменов Китая Сифэн Седар Чин.
Участник китайской группы Sedar Band на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
Участники китайской группы Sedar Band выступают на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
Пианистка коллектива New Folk Trio Наталья Скворцова на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
Люди расположились на пляже недалеко от главной сцены международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party.
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Участница International Jazz Ensemble Якова Окуня певица Дебор Браун (США) во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
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Участник New-York Latin Jazz All Stars во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.