Михаил Мень сыграет с гитаристом Четверговым на Koktebel Jazz Party

Люди расположились на пляже недалеко от главной сцены международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party

Люди расположились на пляже недалеко от главной сцены международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 26 авг — РИА Новости. Аудитор Счетной палаты России Михаил Мень выступит в качестве гитариста в составе группы Chet Men, созданной им вместе с легендарным российским гитаристом Дмитрием Четверговым, на закрытии международного фестиваля Koktebel Jazz Party (KJP) в воскресенье.

"Группа называется по первым трем буквам наших фамилий. Мы с Димой дружим давно и играем давно с тех пор, как отслужили в Советской армии. А наш коллектив существует около года", — рассказал на пресс-конференции Мень. Он отметил, что закончил музыкальную школу по классу классической гитары и музыкой занимается всю жизнь.

"Сейчас я нахожусь в официальном отпуске. Репетировать и гастролировать я могу только в выходные, (глава Счетной палаты) Алексей Леонидович Кудрин, который сам любит джаз, в выходные дни меня отпускает", — добавил Мень.

По словам Меня, в ближайших планах группы участие еще в нескольких подобных фестивалях, в частности в Казане, Санкт-Петербурге.

Он отметил очень высокий исполнительский уровень участников фестиваля в Коктебеле.

"Мы играем только авторские произведения, либо мои, либо Димины, либо аранжированные вместе… В первой части выступления сыграем свое, а во второй мы немножко развеселим публику", — добавил Мень.

Он также рассказал о модернизации инфраструктуры Коктебеля. "Здесь, конечно, ещё очень серьезно работать и работать. На предыдущем месте работы я занимался проблемами градостроительства, и у нас архитекторы готовили планы по развитию Коктебеля, там есть интересные наработки по набережной и по другим объектам. Сюда нужны в первую очередь инвестиции в инфраструктуру — это канализация, дороги, водоснабжение, водоотведение", — сказал Мень.

Он рассказал, что его детство тесно связано с Коктебелем, куда он приезжал каждое лето с родителями. Мень выразил уверенность, что поселок, который был меккой для творческих людей в 70-х годах прошлого века, будет преобразован.

"Я знаю, что в планах федеральной целевой программы по развитию Крыма заложены определенные средства на развитие ряда инфраструктурных объектов, за этим потянутся уже инвестиции, которые будут преображать это место", — добавил Мень.

Koktebel Jazz Party проходит в Крыму с 24 по 26 августа.

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