Михаил Мень сыграет с гитаристом Четверговым на Koktebel Jazz Party

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 26 авг — РИА Новости. Аудитор Счетной палаты России Михаил Мень выступит в качестве гитариста в составе группы Chet Men, созданной им вместе с легендарным российским гитаристом Дмитрием Четверговым, на закрытии международного фестиваля Koktebel Jazz Party (KJP) в воскресенье.
"Группа называется по первым трем буквам наших фамилий. Мы с Димой дружим давно и играем давно с тех пор, как отслужили в Советской армии. А наш коллектив существует около года", — рассказал на пресс-конференции Мень. Он отметил, что закончил музыкальную школу по классу классической гитары и музыкой занимается всю жизнь.
"Сейчас я нахожусь в официальном отпуске. Репетировать и гастролировать я могу только в выходные, (глава Счетной палаты) Алексей Леонидович Кудрин, который сам любит джаз, в выходные дни меня отпускает", — добавил Мень.
По словам Меня, в ближайших планах группы участие еще в нескольких подобных фестивалях, в частности в Казане, Санкт-Петербурге.
Он отметил очень высокий исполнительский уровень участников фестиваля в Коктебеле.
"Мы играем только авторские произведения, либо мои, либо Димины, либо аранжированные вместе… В первой части выступления сыграем свое, а во второй мы немножко развеселим публику", — добавил Мень.
Он также рассказал о модернизации инфраструктуры Коктебеля. "Здесь, конечно, ещё очень серьезно работать и работать. На предыдущем месте работы я занимался проблемами градостроительства, и у нас архитекторы готовили планы по развитию Коктебеля, там есть интересные наработки по набережной и по другим объектам. Сюда нужны в первую очередь инвестиции в инфраструктуру — это канализация, дороги, водоснабжение, водоотведение", — сказал Мень.
Хэдлайнерами открытия стали американская группа Rebirth Вrass Band, британский коллектив Incognito, индийский джаз-бенд Rajeev Raja Combine и российские классики джаза Яков Окунь и Олег Стариков.
Koktebel Jazz Party открыл его основатель журналист Дмитрий Киселев. Он напомнил что джаз в Коктебеле начинался в 2003 году, когда все жили в палатках, а концерты проходили у дома Волошина.
В разные годы Koktebel Jazz Party посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль).
Всего за 15 лет в Коктебеле выступили около полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов.
Главная сцена фестиваля расположена на берегу моря. В течение трех дней на ней выступят более 20 коллективов.
Барабанщик Яков Окунь в составе квартета Михаила Окуня выступает на Волошинской сцене на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
Участники британской группы Incognito во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
Ведущая концерта Ольга Скабеева, в свою очередь, отметила большое количество гостей, собравшихся у Карадага послушать джаз.
Это говорит о любви людей к Крыму и их готовности приезжать на полуостров, заметила журналистка.
Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
Индийский коллектив Rajeev Raja Combine приехал в Крым впервые. Музыканты назвали очень романтичной атмосферу фестиваля и порадовались возможности "выйти на сцену у моря при луне".
Музыкант Оноре Чадрик Кинтан во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
Концерт на главной сцене открыла группа с родины джаза - Нового Орлеана - Rebirth Brass Band.
Справа налево: музыкант-саксофонист Сергей Головня, глава Республики Крым Сергей Аксёнов, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, арт-директор Международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party Михаил Иконников на пресс-конференции, посвященной 16-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party.
Музыкант Холл Гленн Патрик во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
Первый день фестиваля завершился вступлением британской группы Incognito.
Именно музыканты из Incognito получили приз зрительских симпатий, который определяли по интенсивности аплодисментов зала.
Он рассказал, что его детство тесно связано с Коктебелем, куда он приезжал каждое лето с родителями. Мень выразил уверенность, что поселок, который был меккой для творческих людей в 70-х годах прошлого века, будет преобразован.
"Я знаю, что в планах федеральной целевой программы по развитию Крыма заложены определенные средства на развитие ряда инфраструктурных объектов, за этим потянутся уже инвестиции, которые будут преображать это место", — добавил Мень.
Koktebel Jazz Party проходит в Крыму с 24 по 26 августа.
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Во второй день на сцене выступили музыканты Segar Band из Китая, американские коллективы и интернациональный состав российского джазмена Якова Окуня.
Концерт второго дня открыли Sedar Band, играющие в стиле фьюжн. В составе коллектива выступил профессор Пекинской академии современной музыки, один из самых известных джазменов Китая Сифэн Седар Чин.
Участник китайской группы Sedar Band на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
Участники китайской группы Sedar Band выступают на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
Пианистка коллектива New Folk Trio Наталья Скворцова на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
Люди расположились на пляже недалеко от главной сцены международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party.
В перерыве между выступлениями ведущие предупредили - в море не купаться. По словам Эрнеста Мацкявичюса, за кулисы заглянул Посейдон и попросил не плавать, так как в это время суток в воде обитают крайне агрессивные русалки.
Приехала в Коктебель и легендарная американская певица Ванесса Рубин, которую очаровала красота местной природы.
С Рубин выступал саксофонист Дон Брейден. Вместе они несколько лет назад записали альбом под названием Full Circle.
Участница International Jazz Ensemble Якова Окуня певица Дебор Браун (США) во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
На пресс-конференции американские музыканты признались, что только в Европе, на таких фестивалях, как в Коктебеле, им удается пообщаться с коллегами.
Участник New-York Latin Jazz All Stars во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.