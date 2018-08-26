КОКТЕБЕЛЬ, 26 авг — РИА Новости. Выдающая американская джазовая певица Дебора Браун и ученик Луи Армстронга Эдди Хендерсон сыграют в воскресенье на закрытии международного фестиваля Koktebel Jazz Party в составе биг-бенда под управлением Сергея Головни.

"С нами выступит выдающаяся певица Дебора Браун, для нас огромная честь, что она будет с нами петь. Она прислала нам аранжировки, они настолько идеально сделаны, что музыканты любого уровня смогут сыграть и будут звучать", — рассказал на пресс-конференции Головня.

По его словам, в завершающей композиции примет участие легендарный трубач Хендерсон. "Это человек, который был лично знаком с Луи Армстронгом, он дал ему первый урок игры на трубе. Несмотря на возраст, он в очень хороший форме, он занимается. Нам, молодым, лень заниматься, а ему нет, он понимает свое призвание", — заметил Головня.

Третьим приглашенным гостем станет армянский пианист Ваагн Айрапетян. "Это просто Мистер джаз. Когда он играет на фортепьяно или поет – это взрыв. Мы пригласили его выступить в этом году в своем составе", – заявил Головня.

Он отметил, что выступление коллектива будет "праздничным джем-сейшеном".

Koktebel Jazz Party, возникший в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза журналиста Дмитрия Киселева, стал одной из визитных карточек Крыма и занял признанное место в списке международных джазовых форумов. Гостем Koktebel Jazz Party-2017 стал президент РФ Владимир Путин. В разные годы KJP посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Всего за 15 лет в Коктебеле выступило около полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов.

Фестиваль проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня", телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и "Россия 24", радио "Маяк", радио "Культура", "Радио России", радиостанции "Вести FM". Организатор фестиваля — медиагруппа "Красный квадрат". Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ. Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты".