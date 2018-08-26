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Культура

Дебора Браун выступит с биг-бендом Головни на закрытии Koktebel Jazz Party

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Koktebel Jazz Party – 2018 (33)
(обновлено: 14:05 26.08.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкБерег Коктебеля, где расположена главная сцена международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz PartyБерег Коктебеля, где расположена главная сцена международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
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КОКТЕБЕЛЬ, 26 авг — РИА Новости. Выдающая американская джазовая певица Дебора Браун и ученик Луи Армстронга Эдди Хендерсон сыграют в воскресенье на закрытии международного фестиваля Koktebel Jazz Party в составе биг-бенда под управлением Сергея Головни.

Музыкант Оноре Чадрик Кинтан во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
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На фестивале Koktebel Jazz Party в Коктебеле прошел "баттл пианистов"

"С нами выступит выдающаяся певица Дебора Браун, для нас огромная честь, что она будет с нами петь. Она прислала нам аранжировки, они настолько идеально сделаны, что музыканты любого уровня смогут сыграть и будут звучать", — рассказал на пресс-конференции Головня.

По его словам, в завершающей композиции примет участие легендарный трубач Хендерсон. "Это человек, который был лично знаком с Луи Армстронгом, он дал ему первый урок игры на трубе. Несмотря на возраст, он в очень хороший форме, он занимается. Нам, молодым, лень заниматься, а ему нет, он понимает свое призвание", — заметил Головня.

Третьим приглашенным гостем станет армянский пианист Ваагн Айрапетян. "Это просто Мистер джаз. Когда он играет на фортепьяно или поет – это взрыв. Мы пригласили его выступить в этом году в своем составе", – заявил Головня.

Волонтеры во время уборки бухты Тихая в Коктебеле на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Это наш дом": волонтеры фестиваля Koktebel Jazz Party провели субботник

Он отметил, что выступление коллектива будет "праздничным джем-сейшеном".

Koktebel Jazz Party, возникший в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза журналиста Дмитрия Киселева, стал одной из визитных карточек Крыма и занял признанное место в списке международных джазовых форумов. Гостем Koktebel Jazz Party-2017 стал президент РФ Владимир Путин. В разные годы KJP посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Всего за 15 лет в Коктебеле выступило около полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов.

Фестиваль проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня", телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и "Россия 24", радио "Маяк", радио "Культура", "Радио России", радиостанции "Вести FM". Организатор фестиваля — медиагруппа "Красный квадрат". Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ. Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Весь этот джаз: в Крыму стартовал Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкХэдлайнерами открытия стали американская группа Rebirth Вrass Band, британский коллектив Incognito, индийский джаз-бенд Rajeev Raja Combine и российские классики джаза Яков Окунь и Олег Стариков.Девушка во время 16-го международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
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Хэдлайнерами открытия стали американская группа Rebirth Вrass Band, британский коллектив Incognito, индийский джаз-бенд Rajeev Raja Combine и российские классики джаза Яков Окунь и Олег Стариков.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкKoktebel Jazz Party открыл его основатель журналист Дмитрий Киселев. Он напомнил что джаз в Коктебеле начинался в 2003 году, когда все жили в палатках, а концерты проходили у дома Волошина.Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и ведущие Эрнест Мацкявичюс и Ольга Скабеева на открытии 16-го международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
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Koktebel Jazz Party открыл его основатель журналист Дмитрий Киселев. Он напомнил что джаз в Коктебеле начинался в 2003 году, когда все жили в палатках, а концерты проходили у дома Волошина.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ разные годы Koktebel Jazz Party посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль).Участник Rebirth Brass Band во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В разные годы Koktebel Jazz Party посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль).
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВсего за 15 лет в Коктебеле выступили около полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов.Участница британской группы Incognito во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Всего за 15 лет в Коктебеле выступили около полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкГлавная сцена фестиваля расположена на берегу моря. В течение трех дней на ней выступят более 20 коллективов.Участники Rebirth Brass Band во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Главная сцена фестиваля расположена на берегу моря. В течение трех дней на ней выступят более 20 коллективов.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкБарабанщик Яков Окунь в составе квартета Михаила Окуня выступает на Волошинской сцене на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.Барабанщик Яков Окунь в составе квартета Михаила Окуня выступает на Волошинской сцене на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Барабанщик Яков Окунь в составе квартета Михаила Окуня выступает на Волошинской сцене на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастники британской группы Incognito во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.Участники британской группы Incognito во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Участники британской группы Incognito во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВедущая концерта Ольга Скабеева, в свою очередь, отметила большое количество гостей, собравшихся у Карадага послушать джаз.Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Ведущая концерта Ольга Скабеева, в свою очередь, отметила большое количество гостей, собравшихся у Карадага послушать джаз.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЭто говорит о любви людей к Крыму и их готовности приезжать на полуостров, заметила журналистка.Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Это говорит о любви людей к Крыму и их готовности приезжать на полуостров, заметила журналистка.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкИндийский коллектив Rajeev Raja Combine приехал в Крым впервые. Музыканты назвали очень романтичной атмосферу фестиваля и порадовались возможности "выйти на сцену у моря при луне".Участница индийского музыкального коллектива Rajeev raja combine Чанданабала Калян во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Индийский коллектив Rajeev Raja Combine приехал в Крым впервые. Музыканты назвали очень романтичной атмосферу фестиваля и порадовались возможности "выйти на сцену у моря при луне".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМузыкант Оноре Чадрик Кинтан во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.Музыкант Оноре Чадрик Кинтан во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Музыкант Оноре Чадрик Кинтан во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкКонцерт на главной сцене открыла группа с родины джаза - Нового Орлеана - Rebirth Brass Band.Участник Rebirth Brass Band во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Концерт на главной сцене открыла группа с родины джаза - Нового Орлеана - Rebirth Brass Band.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСправа налево: музыкант-саксофонист Сергей Головня, глава Республики Крым Сергей Аксёнов, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, арт-директор Международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party Михаил Иконников на пресс-конференции, посвященной 16-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party.Музыкант-саксофонист Сергей Головня, глава Республики Крым Сергей Аксёнов, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев, арт-директор Международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party Михаил Иконников на пресс-конференции, посвященной 16-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Справа налево: музыкант-саксофонист Сергей Головня, глава Республики Крым Сергей Аксёнов, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, арт-директор Международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party Михаил Иконников на пресс-конференции, посвященной 16-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМузыкант Холл Гленн Патрик во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.Музыкант Холл Гленн Патрик во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Музыкант Холл Гленн Патрик во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПервый день фестиваля завершился вступлением британской группы Incognito.Основатель британской группы Incognito Жан-Поль Блуи Моник на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Первый день фестиваля завершился вступлением британской группы Incognito.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкИменно музыканты из Incognito получили приз зрительских симпатий, который определяли по интенсивности аплодисментов зала.Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Именно музыканты из Incognito получили приз зрительских симпатий, который определяли по интенсивности аплодисментов зала.
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