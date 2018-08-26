14:0426.08.2018
(обновлено: 14:05 26.08.2018)
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КОКТЕБЕЛЬ, 26 авг — РИА Новости. Выдающая американская джазовая певица Дебора Браун и ученик Луи Армстронга Эдди Хендерсон сыграют в воскресенье на закрытии международного фестиваля Koktebel Jazz Party в составе биг-бенда под управлением Сергея Головни.
"С нами выступит выдающаяся певица Дебора Браун, для нас огромная честь, что она будет с нами петь. Она прислала нам аранжировки, они настолько идеально сделаны, что музыканты любого уровня смогут сыграть и будут звучать", — рассказал на пресс-конференции Головня.
По его словам, в завершающей композиции примет участие легендарный трубач Хендерсон. "Это человек, который был лично знаком с Луи Армстронгом, он дал ему первый урок игры на трубе. Несмотря на возраст, он в очень хороший форме, он занимается. Нам, молодым, лень заниматься, а ему нет, он понимает свое призвание", — заметил Головня.
Третьим приглашенным гостем станет армянский пианист Ваагн Айрапетян. "Это просто Мистер джаз. Когда он играет на фортепьяно или поет – это взрыв. Мы пригласили его выступить в этом году в своем составе", – заявил Головня.
Он отметил, что выступление коллектива будет "праздничным джем-сейшеном".
Koktebel Jazz Party, возникший в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза журналиста Дмитрия Киселева, стал одной из визитных карточек Крыма и занял признанное место в списке международных джазовых форумов. Гостем Koktebel Jazz Party-2017 стал президент РФ Владимир Путин. В разные годы KJP посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Всего за 15 лет в Коктебеле выступило около полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов.
Фестиваль проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня", телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и "Россия 24", радио "Маяк", радио "Культура", "Радио России", радиостанции "Вести FM". Организатор фестиваля — медиагруппа "Красный квадрат". Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ. Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты".
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Хэдлайнерами открытия стали американская группа Rebirth Вrass Band, британский коллектив Incognito, индийский джаз-бенд Rajeev Raja Combine и российские классики джаза Яков Окунь и Олег Стариков.
Koktebel Jazz Party открыл его основатель журналист Дмитрий Киселев. Он напомнил что джаз в Коктебеле начинался в 2003 году, когда все жили в палатках, а концерты проходили у дома Волошина.
В разные годы Koktebel Jazz Party посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль).
Всего за 15 лет в Коктебеле выступили около полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов.
Главная сцена фестиваля расположена на берегу моря. В течение трех дней на ней выступят более 20 коллективов.
Барабанщик Яков Окунь в составе квартета Михаила Окуня выступает на Волошинской сцене на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
Участники британской группы Incognito во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
Ведущая концерта Ольга Скабеева, в свою очередь, отметила большое количество гостей, собравшихся у Карадага послушать джаз.
Это говорит о любви людей к Крыму и их готовности приезжать на полуостров, заметила журналистка.
Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
Индийский коллектив Rajeev Raja Combine приехал в Крым впервые. Музыканты назвали очень романтичной атмосферу фестиваля и порадовались возможности "выйти на сцену у моря при луне".
Музыкант Оноре Чадрик Кинтан во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
Концерт на главной сцене открыла группа с родины джаза - Нового Орлеана - Rebirth Brass Band.
Справа налево: музыкант-саксофонист Сергей Головня, глава Республики Крым Сергей Аксёнов, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, арт-директор Международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party Михаил Иконников на пресс-конференции, посвященной 16-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party.
Музыкант Холл Гленн Патрик во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
Первый день фестиваля завершился вступлением британской группы Incognito.
Именно музыканты из Incognito получили приз зрительских симпатий, который определяли по интенсивности аплодисментов зала.