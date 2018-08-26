МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Эстрадная певица София Ротару прокомментировала сообщения о своей госпитализации.
"Действительно, вчера возникли некоторые проблемы со здоровьем", — написала она в своем Instagram-аккаунте.
Артистка поблагодарила поклонников за поддержку и заботу и добавила, что сейчас чувствует себя нормально.
Ранее СМИ сообщили, что Ротару госпитализировали в Уфе после выступления на корпоративном мероприятии.
София Ротару — советская и украинская эстрадная певица и актриса. В 1988 году получила звание Народной артистки СССР, а в 2002-м — Героя Украины. Репертуар певицы насчитывает более 500 песен на русском, украинском, молдавском и других языках.