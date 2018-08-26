Андрей Малахов опубликовал фото "падения" в студии

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Телеведущий Андрей Малахов опубликовал в Instagram фото своего "падения" в студии. Его пост распространился в соцсетях и набрал почти 30 тысяч лайков.

"Ой, я сделал это снова", — написал Малахов в подписи к снимку.

"Инцидент" стал частью флешмоба #fallingstars2018 ("падающие звезды"). Малахов передал эстафету своим коллегам Тине Канделаки и Ксении Собчак, видеоблогеру Роме Желудю, певице и актрисе Елене Север и дочери певца Филиппа Киркорова Алле-Виктории.

Флешмоб #fallingstars2018 запустил в конце июля DJ Smash, опубликовав снимок, на котором он лежит у трапа самолета. Сейчас по хэштегу можно найти около пяти тысяч публикаций.