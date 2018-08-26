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Культура

Джазмен Яков Окунь: "Чувствую себя в Крыму как дома"

Сюжет:
Фестиваль Koktebel Jazz Party-2017 (37)
(обновлено: 09:59 26.08.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПианист Яков Окунь во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.Пианист Яков Окунь во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КОКТЕБЕЛЬ, 26 авг — РИА Новости, Анна Кочарова. Второй день фестиваля Koktebel Jazz Party, который проходит с 24 по 26 августа в Крыму, завершился выступлением интернационального ансамбля пианиста Якова Окуня и легендарной американской певицы Деборы Браун. Накануне концерта в интервью РИА Новости музыкант рассказал, почему в Коктебель приезжают мировые звезды и что общего у джаза с балетом и оперой.

Музыкант Оноре Чадрик Кинтан во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
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На фестивале Koktebel Jazz Party в Коктебеле прошел "баттл пианистов"
— Это ведь особое удовольствие — пригласить выступать именно тех, с кем хочется играть, это и есть настоящий джазовый концерт?

— Я бы сказал — скорее джазовый джем-сейшн. Есть такая форма общения у музыкантов, когда мы не договариваемся о том, что будем играть. Для этого концерта мы, конечно, репетировали, и я даже прописал ноты. Но я люблю называть это словом "джем", потому что ноты на самом деле не так важны, в отличие от чувства, которое передает музыкант благодаря своему умению, возрасту и мастерству.

У меня есть возможность ежегодно приглашать на фестиваль любых музыкантов, с кем хочется сыграть. С Деборой Браун мы уже выступали здесь в 2014-м. Для меня она лучшая американская певица. Так что она была первой, о ком я подумал и на сей раз.

И я рад, что в этом году удалось пригласить Эдди Хамерсона, это один из немногих трубачей, следующих классической традиции. Он знал Луи Армстронга и Майлза Дэвиса, модернистов вроде Колтрейна. Это удивительный музыкант, и даже просто быть рядом с ним, общаться — огромное удовольствие.

Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Музыканты рассказали, за что любят Koktebel Jazz Party
— А какие представления у американских музыкантах о российском джазе?

— Дебора Браун, конечно, знает много. Лет 20 назад ее пригласил сюда Олег Лунстрем, который познакомился с ней во время гастролей в Голландии. А мой отец, пианист Михаил Окунь играл тогда у него в оркестре. Первый раз в России она выступала как раз с моим папой, а потом уже и со мной, но я всегда для нее был "сынком".

Она часто рассказывает какие-то истории о своем первом визите в Москву, о том, как она любила Олега Лундстрема, какое у него было истинно британское произношение. Это очень приятно, ведь она для меня — человек, который связывает несколько поколений в моей жизни.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУчастница International Jazz Ensemble Якова Окуня, певица Дебор Браун (США) и пианист Яков Окунь во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Участница International Jazz Ensemble Якова Окуня, певица Дебор Браун (США) и пианист Яков Окунь во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party

Отдыхающие у баннеров с логотипом музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Море, джем и Карадаг: в Крыму открылся Koktebel Jazz Party
— Джем-сейшн — это скорее клубное выступление. Здесь же концерты проходят на большой открытой площадке. Есть какая-то разница для вас?

— Я иногда говорю, что больше всего люблю играть дома для жены. Лучший слушатель — это я, а потом — она, так как всегда критикует, всегда хочет что-то улучшить.

На открытии фестиваля Koktebel Jazz Party мы с выдающимся пианистом Олегом Стариковым заполняли паузы между выступлениями больших команд — одновременно на сцене подстраивали технику. И это было очень приятно. Олег — замечательный музыкант, ученик моего отца, в таком дуэте интересно соперничать, пытаться сыграть так же, как он, а может быть, и лучше. И нам это выступление показалось удачным.

Что такое джем-сейшн? Это когда ты нажимаешь клавишу, вспоминаешь интонацию, и твой партнер по сцене тут же понимает, какую тему ты играешь и в какой тональности. И продолжает этот "разговор". Это похоже на наше интервью, то же самое, только посредством звукоизвлечения.

Главная особенность джаза — это такое пряное чувство, которое мы называем свингом. Похоже на натягивание тетивы у лука. Это чувство особенно хорошо знакомо контрабасистам, когда они щиплют струну. Пианисты тоже могут по-разному нажать клавишу: иногда чуть раньше, иногда позже, чем нужно.

Весь этот джаз: в Крыму стартовал Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкХэдлайнерами открытия стали американская группа Rebirth Вrass Band, британский коллектив Incognito, индийский джаз-бенд Rajeev Raja Combine и российские классики джаза Яков Окунь и Олег Стариков.Девушка во время 16-го международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
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Хэдлайнерами открытия стали американская группа Rebirth Вrass Band, британский коллектив Incognito, индийский джаз-бенд Rajeev Raja Combine и российские классики джаза Яков Окунь и Олег Стариков.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкKoktebel Jazz Party открыл его основатель журналист Дмитрий Киселев. Он напомнил что джаз в Коктебеле начинался в 2003 году, когда все жили в палатках, а концерты проходили у дома Волошина.Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и ведущие Эрнест Мацкявичюс и Ольга Скабеева на открытии 16-го международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
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Koktebel Jazz Party открыл его основатель журналист Дмитрий Киселев. Он напомнил что джаз в Коктебеле начинался в 2003 году, когда все жили в палатках, а концерты проходили у дома Волошина.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ разные годы Koktebel Jazz Party посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль).Участник Rebirth Brass Band во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В разные годы Koktebel Jazz Party посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль).
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВсего за 15 лет в Коктебеле выступили около полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов.Участница британской группы Incognito во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Всего за 15 лет в Коктебеле выступили около полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкГлавная сцена фестиваля расположена на берегу моря. В течение трех дней на ней выступят более 20 коллективов.Участники Rebirth Brass Band во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Главная сцена фестиваля расположена на берегу моря. В течение трех дней на ней выступят более 20 коллективов.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкБарабанщик Яков Окунь в составе квартета Михаила Окуня выступает на Волошинской сцене на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.Барабанщик Яков Окунь в составе квартета Михаила Окуня выступает на Волошинской сцене на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Барабанщик Яков Окунь в составе квартета Михаила Окуня выступает на Волошинской сцене на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастники британской группы Incognito во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.Участники британской группы Incognito во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Участники британской группы Incognito во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВедущая концерта Ольга Скабеева, в свою очередь, отметила большое количество гостей, собравшихся у Карадага послушать джаз.Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
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Ведущая концерта Ольга Скабеева, в свою очередь, отметила большое количество гостей, собравшихся у Карадага послушать джаз.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЭто говорит о любви людей к Крыму и их готовности приезжать на полуостров, заметила журналистка.Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Это говорит о любви людей к Крыму и их готовности приезжать на полуостров, заметила журналистка.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкИндийский коллектив Rajeev Raja Combine приехал в Крым впервые. Музыканты назвали очень романтичной атмосферу фестиваля и порадовались возможности "выйти на сцену у моря при луне".Участница индийского музыкального коллектива Rajeev raja combine Чанданабала Калян во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Индийский коллектив Rajeev Raja Combine приехал в Крым впервые. Музыканты назвали очень романтичной атмосферу фестиваля и порадовались возможности "выйти на сцену у моря при луне".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМузыкант Оноре Чадрик Кинтан во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.Музыкант Оноре Чадрик Кинтан во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Музыкант Оноре Чадрик Кинтан во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкКонцерт на главной сцене открыла группа с родины джаза - Нового Орлеана - Rebirth Brass Band.Участник Rebirth Brass Band во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Концерт на главной сцене открыла группа с родины джаза - Нового Орлеана - Rebirth Brass Band.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСправа налево: музыкант-саксофонист Сергей Головня, глава Республики Крым Сергей Аксёнов, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, арт-директор Международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party Михаил Иконников на пресс-конференции, посвященной 16-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party.Музыкант-саксофонист Сергей Головня, глава Республики Крым Сергей Аксёнов, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев, арт-директор Международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party Михаил Иконников на пресс-конференции, посвященной 16-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
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Справа налево: музыкант-саксофонист Сергей Головня, глава Республики Крым Сергей Аксёнов, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, арт-директор Международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party Михаил Иконников на пресс-конференции, посвященной 16-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМузыкант Холл Гленн Патрик во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.Музыкант Холл Гленн Патрик во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Музыкант Холл Гленн Патрик во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПервый день фестиваля завершился вступлением британской группы Incognito.Основатель британской группы Incognito Жан-Поль Блуи Моник на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Первый день фестиваля завершился вступлением британской группы Incognito.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкИменно музыканты из Incognito получили приз зрительских симпатий, который определяли по интенсивности аплодисментов зала.Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Именно музыканты из Incognito получили приз зрительских симпатий, который определяли по интенсивности аплодисментов зала.
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Подготовка к открытию музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Koktebel Jazz Party помогает открыть Крым миру, заявил Аксенов
— Джаз у нас всегда считался искусством для ограниченного круга людей. Но фестиваль в Коктебеле проходит на открытой площадке и предназначен для всех, даже для тех, кто сидит и слушает за пределами площадки. Джаз может быть массовым искусством?

— Думаю, да. В 2018 году, когда джаз уже перестал быть экспериментальным искусством, он должен быть массовым.

Если вы приходите на концерт впервые, если вы пытливый человек, то вы поймете и полюбите джаз. Но мы не беспокоимся о том, что есть слушатели, которые пришли первый и последний раз.

Ведь в джазе, как в балете и опере, после сольного эпизода полагается похлопать солисту. Надо сказать, что джаз впитал все лучшие европейские традиции.

Есть концерт, а есть сопровождение, то есть реакция публики. А у нас в партере всегда сидит замечательная публика. Это дает музыкантам подпитку, но это далеко не самое важное. Все же мы выбираем себе партнеров по сцене и стараемся составить им хорошую компанию, чтобы играть с удовольствием. Вот это и есть самое главное.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПианист Яков Окунь во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пианист Яков Окунь во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party

Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party
— В первый день на фестивале выступала группа из Нового Орлеана, с родины джаза. И вместо традиционного диксиленда мы услышали довольно неожиданный саунд, композиции с использованием рэпа. Как вы относитесь к таким экспериментам?

— Для меня Новый Орлеан и старая джазовая традиция равны тем гениям, на которых я вырос, например Армстронгу. Эта группа — чудесные ребята, с чувством юмора.

В последний день фестиваля выступит изумительный Герман Лукьянов, музыкант и композитор, который любит повторять фразу "не все простое пустое, и не все сложное ложное". Это очень точные слова. Я не уверен, что могу давать рекомендации, как играть и что играть.

— Вы ежегодно приезжаете с выступлениями на этот фестиваль. Что делает его особенным?

— Для меня это фестиваль, прежде всего, моих друзей, арт-директоров Михаила Иконникова и Сергея Головни, который еще и выдающийся саксофонист. И конечно, Дмитрия Константиновича Киселева, главного организатора, — он потрясающий, теплейший, замечательный человек.

К тому же в Крым меня в детстве привозили родители. Я плохо помню эти поездки, но важно то, что это было всей семьей. И я сейчас чувствую себя здесь как дома.

С другой стороны… Я родился в семье, где всегда звучала джазовая и академическая музыка. И иногда я встречаюсь с коллегами, особенно американцами, которые удивляются, как я играю — будто я человек другого, старшего поколения. То есть я играю и думаю более академично.

То есть среда помогает понять и принять определенную эстетику.

Джаз под открытым небом: второй день фестиваля Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВо второй день на сцене выступили музыканты Segar Band из Китая, американские коллективы и интернациональный состав российского джазмена Якова Окуня.16-й международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party. День второй
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Во второй день на сцене выступили музыканты Segar Band из Китая, американские коллективы и интернациональный состав российского джазмена Якова Окуня.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКонцерт второго дня открыли Sedar Band, играющие в стиле фьюжн. В составе коллектива выступил профессор Пекинской академии современной музыки, один из самых известных джазменов Китая Сифэн Седар Чин.Китайская группа Sedar Band выступает на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
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Концерт второго дня открыли Sedar Band, играющие в стиле фьюжн. В составе коллектива выступил профессор Пекинской академии современной музыки, один из самых известных джазменов Китая Сифэн Седар Чин.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастник китайской группы Sedar Band на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.Участник китайской группы Sedar Band выступает на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
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Участник китайской группы Sedar Band на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУчастники китайской группы Sedar Band выступают на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.Участники китайской группы Sedar Band выступают на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Участники китайской группы Sedar Band выступают на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПианистка коллектива New Folk Trio Наталья Скворцова на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.Пианистка коллектива New Folk Trio Наталья Скворцова на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Пианистка коллектива New Folk Trio Наталья Скворцова на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЗрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЛюди расположились на пляже недалеко от главной сцены международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party.Люди расположились на пляже недалеко от главной сцены международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
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Люди расположились на пляже недалеко от главной сцены международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ перерыве между выступлениями ведущие предупредили - в море не купаться. По словам Эрнеста Мацкявичюса, за кулисы заглянул Посейдон и попросил не плавать, так как в это время суток в воде обитают крайне агрессивные русалки.Берег Коктебеля, где расположена главная сцена международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
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В перерыве между выступлениями ведущие предупредили - в море не купаться. По словам Эрнеста Мацкявичюса, за кулисы заглянул Посейдон и попросил не плавать, так как в это время суток в воде обитают крайне агрессивные русалки.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПриехала в Коктебель и легендарная американская певица Ванесса Рубин, которую очаровала красота местной природы.Певица Ванесса Рубин (США) во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Приехала в Коктебель и легендарная американская певица Ванесса Рубин, которую очаровала красота местной природы.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкС Рубин выступал саксофонист Дон Брейден. Вместе они несколько лет назад записали альбом под названием Full Circle.Саксофонист Дон Брейден (США) во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
С Рубин выступал саксофонист Дон Брейден. Вместе они несколько лет назад записали альбом под названием Full Circle.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУчастница International Jazz Ensemble Якова Окуня певица Дебор Браун (США) во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.Участница International Jazz Ensemble Якова Окуня певица Дебор Браун (США) во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Участница International Jazz Ensemble Якова Окуня певица Дебор Браун (США) во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНа пресс-конференции американские музыканты признались, что только в Европе, на таких фестивалях, как в Коктебеле, им удается пообщаться с коллегами.Участники International Jazz Ensemble Якова Окуня во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
На пресс-конференции американские музыканты признались, что только в Европе, на таких фестивалях, как в Коктебеле, им удается пообщаться с коллегами.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУчастник New-York Latin Jazz All Stars во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.Участник New-York Latin Jazz All Stars во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Участник New-York Latin Jazz All Stars во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
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Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

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