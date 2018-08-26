Пугачева в шутку посоветовала Вайкуле молчать после заявления о Крыме

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле в ироничной форме прокомментировали скандал вокруг заявления последней об отказе от посещения Крыма.

Вайкуле опубликовала шуточное видео в Instagram, на котором Пугачева посоветовала ей придержать язык.

"Покажи язык. Я так и знала. У тебя язык без костей. С таким языком надо… молчать", — пошутила российская певица.

В ответ на это Вайкуле заявила, что у ее собеседницы язык с костями.

"Потому что я рыбу ела!" — пошутила Пугачева.

Скандал вокруг Вайкуле

Ранее на пресс-конференции перед концертом в Одессе Вайкуле спросили, собирается ли она в Крым. На это артистка ответила, что не поедет на полуостров ни за какие гонорары, потому что европейцам это запрещено. Она также добавила, что не питает теплых чувств к СССР и счастлива, что он распался.

Позднее Вайкуле сообщила, что готова приехать в Крым, как только с России снимут санкции, введенные после присоединения полуострова. По словам исполнительницы, в таком случае она готова выступить бесплатно.

"Выдумка и ахинея"

В Совфеде раскритиковали заявление Вайкуле. Так, сенатор Алексей Пушков назвал ее слова "выдумкой и ахинеей".

"Насчет "запрета" гражданам ЕС посещать Крым: никакого запрета не существует. Депутаты из Франции, Италии, Германии, других стран ЕС, журналисты, политики, в том числе Берлускони и нынешний вице-премьер Италии Сальвини, посещали — и не раз. А певице запрещено?! Выдумка и ахинея полная", — написал политик у себя в Twitter.

Помимо этого, он посоветовал певице не приезжать на заработки в Россию, а "петь в кафе на полупустых пляжах Юрмалы" для "европейцев", которых там нет и которые с ее творчеством не знакомы. Так, по мнению сенатора, она сможет избежать "сошедших с ума и зомбированных людей-зверей".

"Жертва пропаганды"

Одна из главных задач артистов — объединять народы разных стран, эстрада не должна превращаться в площадку для политических заявлений, считает член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР), комментируя слова Вайкуле о Крыме.

"Певица Вайкуле, видимо… забыла, что главный смысл, который несет за собой исполнение песен, — это объединение и сближение народов разных стран. В этом и есть основополагающая цель деятельности артистов. Впрочем, так же, как и спортсменов и деятелей искусства. Ни в коем случае эстрада не должна становиться площадкой для политических заявлений", — цитирует Свищева его пресс-служба.

"Ах, вернисаж! Я вам спою, что Крым не ваш"

Пользователи соцсетей высмеяли заявление латвийской певицы.

"Ах, вернисаж! Ах, вернисаж! Я вам спою, что Крым не ваш", — написал Михаил Шахназаров.

"Вайкуле не приедет в Крым! И сердце биться перестало. Как нам в Крыму жить без европейской музыки?" — поинтересовалась Светлана Ивановна.

"Если ездишь со спонсорскими концертами на Украину, значит, больше некуда. Судьба звездного пенсионера", — прокомментировал Хозяин дивана.

Лайма Вайкуле — советская и латвийская эстрадная певица, актриса. Заслуженная артистка Латвийской ССР, Народная артистка Латвийской республики, исполнила такие хиты как: "Вернисаж", "Ещё не вечер", "Скрипач на крыше", "Шерлок Холмс", "Я вышла на Пикадилли", "Легкой джазовой походкой".