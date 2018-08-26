На фестивале Koktebel Jazz Party в Коктебеле прошел "баттл пианистов"

Музыкант Оноре Чадрик Кинтан во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party

Музыкант Оноре Чадрик Кинтан во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 26 авг — РИА Новости. Музыканты Segar Band из Китая, американские коллективы New York Latin Jazz All Stars, Vanessa Rubin & Don Braden и интернациональный состав российского джазмена Якова Окуня выступили во второй день международного фестиваля Koktebel Jazz Party на главной сцене на берегу моря, кроме того, состоялся "баттл пианистов".

Концерт второго дня открыли Segar Band из КНР, исполняющие музыку в стиле фьюжн. В составе коллектива выступил профессор Пекинской академии современной музыки, композитор, один из самых известных джазовых музыкантов Китая Сифэн Седар Чин. На ударных играл филиппинский барабанщик Доменик Батиста, который уже 20 лет работает в Пекине. Басист в Segar Band — основавший международный джазовый фестиваль Nine Gates Хуан Юн.

В перерыве между выступлениями ведущий фестиваля Эрнест Мацкявичюс предупредил слушателей о том, что купаться в море ночью не следует. "Во время выступления бэнда к нам за кулисы приходил Посейдон и попросил не купаться ночью в море, там в это время суток крайне агрессивные русалки", — пошутил ведущий.

Вечер продолжил "баттл" двух пианистов — Якова Окуня и Ваагна Айрапетяна, который ранее выступал с Игорем Бутманом, Даниилом Крамером, Элвином Джонсом.

"Баттл" пианистов у нас происходит впервые", — отметили ведущие.

Легендарная американская певица и композитор Ванесса Рубин выступила с саксофонистом Доном Брейденом. Несколько лет назад они записали совместный альбом Full Circle. C джазменами на ударных играл российский барабанщик Евгений Рябой, праправнук сестры композитора Петра Чайковского.

Корреспонденту РИА Новости Рубин рассказала, что на фестивале в Коктебеле она выступает впервые и очарована красотой природы. С Рябым они играют вместе не в первый раз, в частности, ранее выступали в Москве.

Завершило концерт выступление еще одного американского коллектива New York Latin Jazz All Stars. В составе квинтета: Кондрад Хервиг (тромбон), Крейг Хэнди (саксофон), Алехандро Гонсалес (рояль), Рубен Родригес (бас) и Роберт Эймин (барабаны).

На пресс-конференции музыканты признались, что им только в Европе, на таких фестивалях, как в Коктебеле, удается пообщаться со своими американскими коллегами, чем такие фестивали и ценны.