01:1026.08.2018
(обновлено: 01:51 26.08.2018)
9711
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 26 авг — РИА Новости. Музыканты Segar Band из Китая, американские коллективы New York Latin Jazz All Stars, Vanessa Rubin & Don Braden и интернациональный состав российского джазмена Якова Окуня выступили во второй день международного фестиваля Koktebel Jazz Party на главной сцене на берегу моря, кроме того, состоялся "баттл пианистов".
Концерт второго дня открыли Segar Band из КНР, исполняющие музыку в стиле фьюжн. В составе коллектива выступил профессор Пекинской академии современной музыки, композитор, один из самых известных джазовых музыкантов Китая Сифэн Седар Чин. На ударных играл филиппинский барабанщик Доменик Батиста, который уже 20 лет работает в Пекине. Басист в Segar Band — основавший международный джазовый фестиваль Nine Gates Хуан Юн.
В перерыве между выступлениями ведущий фестиваля Эрнест Мацкявичюс предупредил слушателей о том, что купаться в море ночью не следует. "Во время выступления бэнда к нам за кулисы приходил Посейдон и попросил не купаться ночью в море, там в это время суток крайне агрессивные русалки", — пошутил ведущий.
Вечер продолжил "баттл" двух пианистов — Якова Окуня и Ваагна Айрапетяна, который ранее выступал с Игорем Бутманом, Даниилом Крамером, Элвином Джонсом.
"Баттл" пианистов у нас происходит впервые", — отметили ведущие.
Легендарная американская певица и композитор Ванесса Рубин выступила с саксофонистом Доном Брейденом. Несколько лет назад они записали совместный альбом Full Circle. C джазменами на ударных играл российский барабанщик Евгений Рябой, праправнук сестры композитора Петра Чайковского.
Корреспонденту РИА Новости Рубин рассказала, что на фестивале в Коктебеле она выступает впервые и очарована красотой природы. С Рябым они играют вместе не в первый раз, в частности, ранее выступали в Москве.
Завершило концерт выступление еще одного американского коллектива New York Latin Jazz All Stars. В составе квинтета: Кондрад Хервиг (тромбон), Крейг Хэнди (саксофон), Алехандро Гонсалес (рояль), Рубен Родригес (бас) и Роберт Эймин (барабаны).
На пресс-конференции музыканты признались, что им только в Европе, на таких фестивалях, как в Коктебеле, удается пообщаться со своими американскими коллегами, чем такие фестивали и ценны.
Хэдлайнерами открытия стали американская группа Rebirth Вrass Band, британский коллектив Incognito, индийский джаз-бенд Rajeev Raja Combine и российские классики джаза Яков Окунь и Олег Стариков.
Koktebel Jazz Party открыл его основатель журналист Дмитрий Киселев. Он напомнил что джаз в Коктебеле начинался в 2003 году, когда все жили в палатках, а концерты проходили у дома Волошина.
В разные годы Koktebel Jazz Party посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль).
Всего за 15 лет в Коктебеле выступили около полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов.
Главная сцена фестиваля расположена на берегу моря. В течение трех дней на ней выступят более 20 коллективов.
Барабанщик Яков Окунь в составе квартета Михаила Окуня выступает на Волошинской сцене на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
Участники британской группы Incognito во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
Ведущая концерта Ольга Скабеева, в свою очередь, отметила большое количество гостей, собравшихся у Карадага послушать джаз.
Это говорит о любви людей к Крыму и их готовности приезжать на полуостров, заметила журналистка.
Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
Индийский коллектив Rajeev Raja Combine приехал в Крым впервые. Музыканты назвали очень романтичной атмосферу фестиваля и порадовались возможности "выйти на сцену у моря при луне".
Музыкант Оноре Чадрик Кинтан во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
Концерт на главной сцене открыла группа с родины джаза - Нового Орлеана - Rebirth Brass Band.
Справа налево: музыкант-саксофонист Сергей Головня, глава Республики Крым Сергей Аксёнов, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, арт-директор Международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party Михаил Иконников на пресс-конференции, посвященной 16-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party.
Музыкант Холл Гленн Патрик во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
Первый день фестиваля завершился вступлением британской группы Incognito.
Именно музыканты из Incognito получили приз зрительских симпатий, который определяли по интенсивности аплодисментов зала.