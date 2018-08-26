Пугачева заявила, что у Вайкуле язык без костей, и посоветовала ей молчать

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Российская певица Алла Пугачева посоветовала своей коллеге Лайме Вайкуле побольше молчать. Об этом она заявила в шуточном видео, опубликованном в Instagram латвийской артистки.

"Покажи язык! Я так и знала! У тебя язык без костей. С таким языком надо <…> молчать", — сказала она.

В ответ на это Вайкуле заявила, что у ее собеседницы язык с костями.

"Потому что я рыбу ела!" — пошутила Пугачева.

В начале августа Вайкуле заявила о том, что не поедет на гастроли в Крым ни за какой гонорар. По словам певицы, европейцам это запрещено. Позже, однако, артистка сообщила, что готова посетить полуостров, если с России снимут санкции, введенные после присоединения республики. Как отметила Вайкуле, в этом случае она даже готова выступить в Крыму бесплатно.