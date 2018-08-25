Фильм Тодоровского "Большой" получил главный приз мэра Москвы

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Обладателем главного приза мэра Москвы за создание образа российской столицы в кино стал фильм "Большой" Валерия Тодоровского, он получил 50 миллионов рублей, торжественная церемония состоялась в субботу в парке "Зарядье".

Ежегодная акция "Ночь кино" проходит в России в субботу. Более 1,5 тысячи мероприятий пройдут во всех регионах в рамках события. Приз мэра Москвы вручается второй раз тем картинам, действие которых происходит в Москве и передает образ города. Призовой фонд награды составляет 100 миллионов рублей, которые разделят три победителя.

"Много было фильмов, вошла десятка. С моей точки зрения, это по-настоящему талантливые и замечательные фильмы. Нелегко было голосовать… Победившие картины прекрасны, каждая по-своему", — сказал председатель московского Союза кинематографистов Евгений Герасимов.

Победителем конкурса стал фильм "Большой" режиссера Валерия Тодоровского. Второе место досталось "Притяжению" Федора Бондарчука, третье место занял фильм "Дед Мороз. Битва Магов" Александра Войтинского.

На звание победителя претендовали 10 картин, в их числе также "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Селфи" Николая Хомерики, комедийный альманах "Про любовь. Только для взрослых" и другие.