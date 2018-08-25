Мединский открыл "Ночь кино" в парке "Зарядье"

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Ежегодная акция "Ночь кино" становится масштабнее, в этом году количество площадок, где зрители увидят современные картины, увеличилось, сказал на торжественном открытии мероприятия в субботу в парке "Зарядье" министр культуры РФ Владимир Мединский.

Более 1,5 тысячи мероприятий пройдут во всех регионах России в рамках акции "Ночь кино". Парк "Зарядье" стал одним из центральных мест проведения мероприятия в столице.

"Мы придумали три года назад "Ночь кино", каждый год она становится больше и успешнее. В прошлом году 700 тысяч человек на большом количестве площадок посмотрели российское кино. В этом году площадок больше, надеемся, что число зрителей не убавится. Я всех приветствую", — сказал Мединский.

В кинотеатрах покажут фильмы "Танки", "Рубеж" и "Последний богатырь", а в трех кинотеатрах пройдут предпремьерные показы авторского и фестивального кино.

Кроме того, столичные зрители смогут оценить фильмы "Магазинные воришки" Хирокадзу Корэеда (победитель Каннского фестиваля этого года), "Счастливый Лазарь" Аличе Рорвахер, "Война Анны" Алексея Федорченко (фаворит "Кинотавра"), "Кислота" Александра Горчилина, "Подбросы" Ивана Твердовского, "Зимние братья" Хлинюра Паулмасона.

"Москва является одним из крупнейших центров кино. У нас в столице 688 кинозалов… В ближайшие годы откроется еще 135 кинозалов. Сегодня нет проблемы, где посмотреть кино, есть вопрос — какое кино посмотреть. В этом отношении наша акция призвана стать вектором, который адресован современной аудитории", — сказал глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

По его словам, за семь месяцев этого года на территории Москвы уже сняли больше 60 кинолент.

"Это говорит о том, что и в дальнейшем будут появляться фильмы, которые показывают столицу во всей ее красе", — отметил Кибовский.