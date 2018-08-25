Мединский открыл "Ночь кино" в парке "Зарядье"

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Ежегодная акция "Ночь кино" становится масштабнее, в этом году количество площадок, где зрители увидят современные картины, увеличилось, сказал на торжественном открытии мероприятия в субботу в парке "Зарядье" министр культуры РФ Владимир Мединский.
"Мы придумали три года назад "Ночь кино", каждый год она становится больше и успешнее. В прошлом году 700 тысяч человек на большом количестве площадок посмотрели российское кино. В этом году площадок больше, надеемся, что число зрителей не убавится. Я всех приветствую", — сказал Мединский.
В кинотеатрах покажут фильмы "Танки", "Рубеж" и "Последний богатырь", а в трех кинотеатрах пройдут предпремьерные показы авторского и фестивального кино.
"Москва является одним из крупнейших центров кино. У нас в столице 688 кинозалов… В ближайшие годы откроется еще 135 кинозалов. Сегодня нет проблемы, где посмотреть кино, есть вопрос — какое кино посмотреть. В этом отношении наша акция призвана стать вектором, который адресован современной аудитории", — сказал глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
По его словам, за семь месяцев этого года на территории Москвы уже сняли больше 60 кинолент.
"Это говорит о том, что и в дальнейшем будут появляться фильмы, которые показывают столицу во всей ее красе", — отметил Кибовский.