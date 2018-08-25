Музыканты рассказали, за что любят Koktebel Jazz Party

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 25 авг — РИА Новости. Участники международного фестиваля Koktebel Jazz Party группа New York Latin Jazz All Stars рады, что существуют такие фестивали, так как это возможность встретиться с американскими коллегами, которых в США они видят нечасто.

"Мы летели сюда в самолете с многими музыкантами из Нью-Йорка, и мы обсуждали, что чаще встречаемся в Европе, чем в Нью-Йорке, замечательно, что существуют такие фестивали, где мы можем встретиться, сыграть вместе. Музыка — это возможность распространять чувство любви", — сказал на пресс-конференции в субботу саксофонист группы Крейг Митчелл Хэнди.

Koktebel Jazz Party проходит в Крыму с 24 по 26 августа. Фестиваль, возникший в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза, журналиста Дмитрия Киселева, стал одной из визитных карточек Крыма и занял признанное место в списке международных джазовых форумов. Гостем Koktebel Jazz Party-2017 стал президент РФ Владимир Путин. В разные годы его посещали легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Всего за 15 лет в Коктебеле выступило около полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов.

Фестиваль проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня", телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и "Россия 24", радио "Маяк", радио "Культура", "Радио России", радиостанции "Вести FM". Организатор фестиваля — медиагруппа "Красный квадрат". Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ. Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты".