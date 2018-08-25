Умер музыкант Сергей Локтев

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Музыкант Сергей Локтев скончался на 62-м году жизни в Твери, сообщается на его странице Вконтакте

в субботу.

"Вчера покинул этот мир Сергей Локтев. Позже, для желающих проститься, будет информация о месте и времени", — говорится в сообщении.

Локтеву был 61 год. Он много лет заведовал музыкальной частью в тверском ТЮЗе. В последние годы жизни организовал рок-группу "Интромир", которая была популярна в Твери. Местные СМИ писали о Локтеве как об экспериментаторе и импровизаторе в музыке.