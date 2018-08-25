Море, джем и Карадаг: в Крыму открылся Koktebel Jazz Party

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 25 авг — РИА Новости. Международный фестиваль Koktebel Jazz Party открылся в пятницу под Карадагом в Крыму, хэдлайнерами открытия стали американская группа Rebirth Вrass Band, британский коллектив Incognito, индийский джаз-бенд Rajeev Raja Conbine и российские классики джаза Яков Окунь и Олега Стариков.
Главная сцена фестиваля расположена на берегу моря, в течение трех дней на ней выступят более 20 музыкальных коллективов из разных стран, в том числе из России, США, Индии, Великобритании, Индии, Китая, Армении и других стран.
"Огромное количество участников фестиваля из разных стран говорят, что они любят Крым, ценят Крым и не боятся сюда приехать", — сказала со сцены ведущая концерта Ольга Скобeeва.
Фестиваль открыл его основатель журналист Дмитрий Киселев. Он напомнил что джаз в Коктебеле начинался в 2003 году, когда все жили в палатках, а концерты проходили у дома Волошина.
"Это крупнейшее культурное событие в Крыму. Вы понимаете, зачем нужен джаз? Это самая честная музыка в мире, ее нельзя играть под фонограмму, и Крым нуждается сейчас в честности", — сказал Киселев.
По его словам, президент очень поддержал мероприятие своим визитом. "Он очень нас поддержал, он сам говорит: "Я люблю джаз", это точная цитата. Джаз — это абсолютно международная, конвертируемая музыка", — резюмировал Киселев.
Все этот джаз
Американские музыканты рассказали РИА Новости, что им очень нравится Коктебель, где так "невероятно красиво".
"Вот наконец становится по-настоящему жарко", — прокомментировали ведущие выступление американских джазменов.
Концерт продолжил дуэт российских пианистов — импровизаторов Окуня и Старикова- живых классиков российского джаза.
Индийский коллектив Rajeev Raja Conbine приехал в Крым впервые, на пресс-конференции до начала фестиваля музыканты рассказали, что "с нетерпением ждут возможности выйти на сцену у моря при луне", потому что это очень романтично.
Открытие Koktebel Jazz Party завершило выступление британского коллектива Incognito.
Основатель группы гитарист Жан-Поль Моник рассказал журналистам перед концертом, что все музыканты — люди из разных стран, разных культур и религий, но их объединяет музыка.
"Группа символизирует, как всему человечеству надо жить вместе", — сказал Моник.
Incognito получила приз зрительских симпатий, победителя определяли по аплодисментам зала.
Фестиваль проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня", телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и "Россия 24", радио "Маяк", радио "Культура", "Радио России", радиостанции "Вести FM". Организатор фестиваля — медиагруппа "Красный квадрат". Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ. Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты".
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