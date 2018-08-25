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Культура

Море, джем и Карадаг: в Крыму открылся Koktebel Jazz Party

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Koktebel Jazz Party – 2018 (23)
(обновлено: 01:52 25.08.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОтдыхающие у баннеров с логотипом музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018Отдыхающие у баннеров с логотипом музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 25 авг — РИА Новости. Международный фестиваль Koktebel Jazz Party открылся в пятницу под Карадагом в Крыму, хэдлайнерами открытия стали американская группа Rebirth Вrass Band, британский коллектив Incognito, индийский джаз-бенд Rajeev Raja Conbine и российские классики джаза Яков Окунь и Олега Стариков.

Девушка фотографируется у баннера музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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Свободная музыка для свободных людей: в Крыму стартует Koktebel Jazz Pаrty

Главная сцена фестиваля расположена на берегу моря, в течение трех дней на ней выступят более 20 музыкальных коллективов из разных стран, в том числе из России, США, Индии, Великобритании, Индии, Китая, Армении и других стран.

"Огромное количество участников фестиваля из разных стран говорят, что они любят Крым, ценят Крым и не боятся сюда приехать", — сказала со сцены ведущая концерта Ольга Скобeeва.

Фестиваль открыл его основатель журналист Дмитрий Киселев. Он напомнил что джаз в Коктебеле начинался в 2003 году, когда все жили в палатках, а концерты проходили у дома Волошина.

"Это крупнейшее культурное событие в Крыму. Вы понимаете, зачем нужен джаз? Это самая честная музыка в мире, ее нельзя играть под фонограмму, и Крым нуждается сейчас в честности", — сказал Киселев.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкБаннер с логотипом музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Баннер с логотипом музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018

Наталья Поклонская. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Поклонская приехала на фестиваль Koktebel Jazz Party с мужем
Он напомнил, что в 2017 году фестиваль посетил президент России Владимир Путин. "Большим событием было, когда на фестиваль приехал Владимир Владимирович Путин. Путин не часто посещает свадьбы и фестивали, но иногда делает исключение, таким исключением стали мы", — сказал журналист.

По его словам, президент очень поддержал мероприятие своим визитом. "Он очень нас поддержал, он сам говорит: "Я люблю джаз", это точная цитата. Джаз — это абсолютно международная, конвертируемая музыка", — резюмировал Киселев.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкФлаг музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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Флаг музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018

Все этот джаз

Девушка играет на гитаре у сцены перед открытием музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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Кириенко пожелал гостям Koktebel Jazz Party удовольствия от творчества
Концерт на главной сцене открыла группа из Нового Орлеана Rebirth Вrass Band. "We love you!" — порадовали публику джазмены. Зал под аплодисменты поддержал припев: "Ооу, еее!".

Американские музыканты рассказали РИА Новости, что им очень нравится Коктебель, где так "невероятно красиво".

"Вот наконец становится по-настоящему жарко", — прокомментировали ведущие выступление американских джазменов.

Концерт продолжил дуэт российских пианистов — импровизаторов Окуня и Старикова- живых классиков российского джаза.

Индийский коллектив Rajeev Raja Conbine приехал в Крым впервые, на пресс-конференции до начала фестиваля музыканты рассказали, что "с нетерпением ждут возможности выйти на сцену у моря при луне", потому что это очень романтично.

Открытие Koktebel Jazz Party завершило выступление британского коллектива Incognito.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкРабочий монтирует сцену перед открытием музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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Рабочий монтирует сцену перед открытием музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018

Основатель группы гитарист Жан-Поль Моник рассказал журналистам перед концертом, что все музыканты — люди из разных стран, разных культур и религий, но их объединяет музыка.

"Группа символизирует, как всему человечеству надо жить вместе", — сказал Моник.

Incognito получила приз зрительских симпатий, победителя определяли по аплодисментам зала.

Подготовка к открытию музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Koktebel Jazz Party помогает открыть Крым миру, заявил Аксенов
Koktebel Jazz Party, возникший в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза Киселева, стал одной из визитных карточек Крыма и занял признанное место среди международных джазовых форумов. Гостем Koktebel Jazz Party 2017 стал Путин. В разные годы KJP посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Всего за 15 лет в Коктебеле выступили около полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов.

Фестиваль проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня", телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и "Россия 24", радио "Маяк", радио "Культура", "Радио России", радиостанции "Вести FM". Организатор фестиваля — медиагруппа "Красный квадрат". Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ. Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Джаз под крымским небом. Подготовка к открытию Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкKoktebel Jazz Party открывает 16-й сезон. С 24 по 26 августа на черноморском побережье выступят лучшие джазмены.Рабочие укладывают покрытие на площадке перед сценой накануне открытия музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Koktebel Jazz Party открывает 16-й сезон. С 24 по 26 августа на черноморском побережье выступят лучшие джазмены.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ фестивале в этом году участвуют около 20 коллективов и солистов из США, России, Великобритании, Индии, Китая, Армении и других стран.Отдыхающие у баннеров с логотипом музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В фестивале в этом году участвуют около 20 коллективов и солистов из США, России, Великобритании, Индии, Китая, Армении и других стран.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкКонцерты впервые пройдут сразу на пяти площадках.Баннер с логотипом музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Концерты впервые пройдут сразу на пяти площадках.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗа несколько дней до открытия фестиваля в Крым привезли двадцать тонн звукового и светового оборудования, которое поможет создать неповторимую атмосферу музыкального праздника на открытом воздухе.Рабочий монтирует сцену перед открытием музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
За несколько дней до открытия фестиваля в Крым привезли двадцать тонн звукового и светового оборудования, которое поможет создать неповторимую атмосферу музыкального праздника на открытом воздухе.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОфициальный хэштег фестиваля — #KJP2018.Флаг музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Официальный хэштег фестиваля — #KJP2018.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкФестиваль возник в 2003 году как инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева.Подготовка к открытию музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Фестиваль возник в 2003 году как инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПроект быстро получил признание.Подготовка к открытию музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Проект быстро получил признание.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗа 15 лет в Крыму выступили полторы сотни джазовых коллективов.Баннеры с логотипом музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
За 15 лет в Крыму выступили полторы сотни джазовых коллективов.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПодготовка к открытию Koktebel Jazz Party 2018.Женщина с ребенком стоит у логотипа музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Подготовка к открытию Koktebel Jazz Party 2018.
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