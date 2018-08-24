Индийская группа с нетерпением ждет выступления на Koktebel Jazz Party

КОКТЕБЕЛЬ, 24 авг — РИА Новости. Известная индийская группа Rajeev Raja Combine, выступающая на открытии международного фестиваля Koktebel Jazz Party в пятницу, в Крым приехала впервые и с нетерпением ждет возможности выйти на сцену "при луне у моря".

"Мы здесь впервые, некоторые участники нашей группы выступали в Москве, Коктебель прекрасен, маленький красивый городок, особенно отмечу сцену, мы с нетерпением ждем возможности выступить при луне у моря", — сказал на пресс-конференции руководитель коллектива Раджев Раджа.

Он рассказал, что группа работает в стиле фьюжн – смешении индийского джаза и классического. "В Индии давние традиции джаза, он стал проникать в 30-е годы прошлого века. Аудитория у джаза у нас может и невелика, но она очень продвинутая и стабильная", — добавил Раджа.

Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party откроется в Крыму в пятницу, в нем примут участие 20 коллективов из России, США, Великобритании, Индии, Китая, Армении и других стран.

Фестиваль проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня", телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и "Россия 24", радио "Маяк", радио "Культура", "Радио России", радиостанции "Вести FM". Организатор фестиваля — медиагруппа "Красный квадрат". Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ. Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты".

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