Мариинка во Владивостоке готовит программу для участников ВЭФ

ТОКИО, 24 авг — РИА Новости. Приморская сцена Мариинского театра во Владивостоке планирует программу для участников Восточного экономического форума (ВЭФ), который состоится на острове Русский в начале сентября, сообщил РИА Новости главный балетмейстер театра Эльдар Алиев.

"Обязательно планируем, у нас будет премьера "Царской невесты", планируется спектакль "Спящая красавица" в дни форума, и у нас планируется провести концерт с участием азиатских солистов", — сказал он.

По словам Алиева, в труппе театра на постоянной основе работает довольно много азиатских артистов. "Нет ни одного дня, когда мы не взаимодействуем с азиатским регионом. У нас человек шесть-семь японских артистов в балете на контракте, и многие занимают позиции солистов. Это довольно сильная рабочая когорта", — пояснил балетмейстер.

При этом он отметил выдающиеся качества японских мастеров балета. "Японских артистов отличает огромная трудоспособность, восприятие материала, у них потрясающая дисциплина и культура. Я зачастую ставлю японских артистов в пример нашим", — сказал Алиев.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.