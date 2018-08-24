В рамках проекта Alumni выступят лучшие выпускники консерваторий России

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российский музыкальный союз и Московская консерватория (МГК) представляют новый уникальный проект Alumni, в рамках которого лучшие выпускники консерваторий России примут участие в гала-концерте в Большом зале московской консерватории (БЗК), который состоится 18 сентября, сообщили в пресс-службе МГК.

Главная идея, по словам организаторов, — показать срез нового поколения музыкантов России, дать возможность лучшим выпускникам нестоличных вузов выступить на главной музыкальной сцене страны, устроить своего рода "ярмарку талантов".

"Это смотр исполнительского резерва в масштабе всей страны, взгляд в будущее российской исполнительской школы. Это шанс для тех, кто только начинает свой творческий путь, показать себя", — сказал гендиректор Российского музыкального союза Александр Клевицкий.

Участники проекта – девять консерваторий из Астрахани, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Петрозаводска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саратова. Каждый вуз делегировал двух лучших выпускников.

"Отбор молодых музыкантов – в проекте участвуют исполнители-инструменталисты и вокалисты – осуществляет ученый совет каждой консерватории по итогам дипломных экзаменов, а затем утверждает худсовет проекта", — рассказала автор идеи Alumni, руководитель Гильдии академического исполнительства Российского музыкального союза, известная пианистка Екатерина Мечетина.

Подобный проект реализуется впервые за все время существования высшего музыкального образования в стране и не имеет аналогов в мире.