Кадр из фильма Свадьбы не будет. Архивное фото

Кадр из фильма Свадьбы не будет. Архивное фото

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Режиссер, актер, театральный деятель Игорь Войтулевич скончался на 61-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского театра имени Маяковского.

По словам собеседника агентства, Войтулевич умер в ночь на 23 августа в Болгарии после продолжительной болезни.

О времени и месте похорон станет известно позже.

Игорь Войтулевич родился в 1958 году. Окончил ГИТИС, работал в Читинском театре, был главным режиссером Смоленского областного театра. Он ставил спектакли, в том числе, в "Сатириконе" и в Театре имени Маяковского. Войтулевич стоял у истоков Израильского государственного театра "Гешер".

В качестве режиссера Игорь Войтулевич работал над рядом художественных фильмов и телесериалов, в их числе "Татьянин день", "Формула счастья", "Проверка на любовь".