Британский музыкант рассказал, что всем его друзьям понравилось на ЧМ-2018

КОКТЕБЕЛЬ, 24 авг — РИА Новости. Основатель английской группы Incognito, гитарист Жан-Поль Моник заявил, что прошедший этим летом в России чемпионат мира по футболу понравился всем его друзьям, которые побывали в РФ, и назвал странным решение британских политиков о бойкоте мероприятия.

Чемпионат мира по футболу прошел с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах 11 российских городов. Перед чемпионатом мира правительство Великобритании заявило, что чиновники и члены королевской семьи будут бойкотировать мероприятие.

"Политики иногда принимают странные решения… У меня было много друзей на Чемпионате мира в России, и всем им очень понравилось", — сказал Моник на пресс- конференции Международного фестиваля Koktebel Jazz Party (KJP).

Музыкант рассказал, что участники его коллектива, который выступит вечером на открытии фестиваля, — представители разных стран, и являют пример того, как люди разных религий, культур и взглядов могут жить в мире и духовно обогащать друг друга.

"Мы вдохновляем друг друга: у нас в группе собрались люди со всего мира, совсем разные, разных взглядов, религий, культур. Наша группа символизирует, как всему человечеству надо жить вместе. Музыка учит, как надо радоваться жизни и ценить ее разнообразие, музыка нам напоминает, что мы, в первую очередь, мы — люди", — сказал Жан-Поль Моник, назвав фестиваль Коктебеле "настоящим праздником жизни".

Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party стартовал в крымском поселке Коктебель, он пройдет 24-26 августа впервые сразу на пяти площадках. К традиционным Главной и Волошинской сценам, а также успешно опробованной в 2017 году Большой арене "Артека" в Гурзуфе добавятся коктебельские аквапарк и дельфинарий.

Koktebel Jazz Party, возникший в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза, журналиста Дмитрия Киселева, стал одной из визитных карточек Крыма и занял признанное место в списке международных джазовых форумов. Гостем Koktebel Jazz Party-2017 стал президент РФ Владимир Путин. В разные годы KJP посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Всего за 15 лет в Коктебеле выступили около полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов.

Фестиваль проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня", телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и "Россия 24", радио "Маяк", радио "Культура", "Радио России", радиостанции "Вести FM". Организатор фестиваля — медиагруппа "Красный квадрат". Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ. Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты".