Британский музыкант рассказал, что всем его друзьям понравилось на ЧМ-2018

КОКТЕБЕЛЬ, 24 авг — РИА Новости. Основатель английской группы Incognito, гитарист Жан-Поль Моник заявил, что прошедший этим летом в России чемпионат мира по футболу понравился всем его друзьям, которые побывали в РФ, и назвал странным решение британских политиков о бойкоте мероприятия.
"Политики иногда принимают странные решения… У меня было много друзей на Чемпионате мира в России, и всем им очень понравилось", — сказал Моник на пресс- конференции Международного фестиваля Koktebel Jazz Party (KJP).
Музыкант рассказал, что участники его коллектива, который выступит вечером на открытии фестиваля, — представители разных стран, и являют пример того, как люди разных религий, культур и взглядов могут жить в мире и духовно обогащать друг друга.
Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party стартовал в крымском поселке Коктебель, он пройдет 24-26 августа впервые сразу на пяти площадках. К традиционным Главной и Волошинской сценам, а также успешно опробованной в 2017 году Большой арене "Артека" в Гурзуфе добавятся коктебельские аквапарк и дельфинарий.
Фестиваль проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня", телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и "Россия 24", радио "Маяк", радио "Культура", "Радио России", радиостанции "Вести FM". Организатор фестиваля — медиагруппа "Красный квадрат". Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ. Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты".