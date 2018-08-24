Кириенко пожелал гостям Koktebel Jazz Party удовольствия от творчества

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко поздравил гостей и участников Koktebel Jazz Party с открытием международного фестиваля и пожелал им драйва и удовольствия от совместного творчества.

"Поздравляю вас с открытием 16-го сезона джаза на берегу Черного моря, в одном из самых живописных уголков Крыма, исторически связанным с культурой, искусством и творчеством. Так же как в конце XIX- начале XX века сюда съезжались поэты, чтобы прочесть свои новые стихотворения и получить вдохновение на написание новых произведений, так и сегодня Коктебель собирает исполнителей, чтобы на несколько дней превратиться в центр джазовой музыки", — говорится в телеграмме от имени Кириенко.

Он отметил, что особенно приятно, что фестиваль стал заметным международным событием, самим своим существованием и списком участников подтвердивший, что культура и искусство не имеют границ и преодолевают любые противоречия.

"Там, где политика разъединяет, культура и искусство объединяют. Джазу уже приходилось играть такую роль. И сегодня вновь джаз рассказывает друг о друге гражданам самых разных стран, невзирая на идеологические, внешнеполитические и межгосударственные противоречия", — подчеркнул Кириенко.

Он пожелал гостям и участникам фестиваля "драйва и удовольствия от совместного творчества".

Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party стартовал в крымском поселке Коктебель, он пройдет 24-26 августа впервые сразу на пяти площадках. К традиционным Главной и Волошинской сценам, а также успешно опробованной в 2017 году Большой арене "Артека" в Гурзуфе добавятся коктебельские аквапарк и дельфинарий.

Среди иностранных участников фестиваля-2018 — этно-фьюжн-группы Rajeev Raja Combine (Индия) и Sedar Band (Китай), пианист Ваагн Айрапетян (Армения), New York All Stars (США) и многие другие. Имена некоторых исполнителей станут приятным сюрпризом для гостей Koktebel Jazz Party-2018 и будут представлены в день его открытия.

Фестиваль Koktebel Jazz Party проводится при поддержке министерства культуры РФ. Мероприятие проходит при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня", телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и "Россия 24", радио "Маяк", радио "Культура", "Радио России", радиостанции "Вести FM". Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ. Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты". В статусе партнеров выступает компания "Жемчужины Крыма" и интернет-провайдер "Феонет".

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