РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Кириенко пожелал гостям Koktebel Jazz Party удовольствия от творчества

Сюжет:
Koktebel Jazz Party – 2018 (19)
0970
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкДевушка фотографируется у баннера музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018Девушка фотографируется у баннера музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко поздравил гостей и участников Koktebel Jazz Party с открытием международного фестиваля и пожелал им драйва и удовольствия от совместного творчества.

Прохожий у информационного баннера Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Мировой джаз и пейзажи Крыма: почему нельзя пропустить Koktebel Jazz Party

"Поздравляю вас с открытием 16-го сезона джаза на берегу Черного моря, в одном из самых живописных уголков Крыма, исторически связанным с культурой, искусством и творчеством. Так же как в конце XIX- начале XX века сюда съезжались поэты, чтобы прочесть свои новые стихотворения и получить вдохновение на написание новых произведений, так и сегодня Коктебель собирает исполнителей, чтобы на несколько дней превратиться в центр джазовой музыки", — говорится в телеграмме от имени Кириенко.

Он отметил, что особенно приятно, что фестиваль стал заметным международным событием, самим своим существованием и списком участников подтвердивший, что культура и искусство не имеют границ и преодолевают любые противоречия.

"Там, где политика разъединяет, культура и искусство объединяют. Джазу уже приходилось играть такую роль. И сегодня вновь джаз рассказывает друг о друге гражданам самых разных стран, невзирая на идеологические, внешнеполитические и межгосударственные противоречия", — подчеркнул Кириенко.

Джаз под крымским небом. Подготовка к открытию Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкKoktebel Jazz Party открывает 16-й сезон. С 24 по 26 августа на черноморском побережье выступят лучшие джазмены.Рабочие укладывают покрытие на площадке перед сценой накануне открытия музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Koktebel Jazz Party открывает 16-й сезон. С 24 по 26 августа на черноморском побережье выступят лучшие джазмены.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ фестивале в этом году участвуют около 20 коллективов и солистов из США, России, Великобритании, Индии, Китая, Армении и других стран.Отдыхающие у баннеров с логотипом музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В фестивале в этом году участвуют около 20 коллективов и солистов из США, России, Великобритании, Индии, Китая, Армении и других стран.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкКонцерты впервые пройдут сразу на пяти площадках.Баннер с логотипом музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Концерты впервые пройдут сразу на пяти площадках.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗа несколько дней до открытия фестиваля в Крым привезли двадцать тонн звукового и светового оборудования, которое поможет создать неповторимую атмосферу музыкального праздника на открытом воздухе.Рабочий монтирует сцену перед открытием музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
За несколько дней до открытия фестиваля в Крым привезли двадцать тонн звукового и светового оборудования, которое поможет создать неповторимую атмосферу музыкального праздника на открытом воздухе.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОфициальный хэштег фестиваля — #KJP2018.Флаг музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Официальный хэштег фестиваля — #KJP2018.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкФестиваль возник в 2003 году как инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева.Подготовка к открытию музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Фестиваль возник в 2003 году как инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПроект быстро получил признание.Подготовка к открытию музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Проект быстро получил признание.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗа 15 лет в Крыму выступили полторы сотни джазовых коллективов.Баннеры с логотипом музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
За 15 лет в Крыму выступили полторы сотни джазовых коллективов.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПодготовка к открытию Koktebel Jazz Party 2018.Женщина с ребенком стоит у логотипа музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Подготовка к открытию Koktebel Jazz Party 2018.
/

Он пожелал гостям и участникам фестиваля "драйва и удовольствия от совместного творчества".

Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party стартовал в крымском поселке Коктебель, он пройдет 24-26 августа впервые сразу на пяти площадках. К традиционным Главной и Волошинской сценам, а также успешно опробованной в 2017 году Большой арене "Артека" в Гурзуфе добавятся коктебельские аквапарк и дельфинарий.

Среди иностранных участников фестиваля-2018 — этно-фьюжн-группы Rajeev Raja Combine (Индия) и Sedar Band (Китай), пианист Ваагн Айрапетян (Армения), New York All Stars (США) и многие другие. Имена некоторых исполнителей станут приятным сюрпризом для гостей Koktebel Jazz Party-2018 и будут представлены в день его открытия.

Фестиваль Koktebel Jazz Party проводится при поддержке министерства культуры РФ. Мероприятие проходит при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня", телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и "Россия 24", радио "Маяк", радио "Культура", "Радио России", радиостанции "Вести FM". Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ. Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты". В статусе партнеров выступает компания "Жемчужины Крыма" и интернет-провайдер "Феонет".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена