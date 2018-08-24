Koktebel Jazz Party помогает открыть Крым миру, заявил Аксенов

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 24 авг — РИА Новости. Иностранные исполнители – участники Koktebel Jazz Party смогут сами оценить развитие российского полуострова и выбор крымчан в 2014 году, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Мы рады, что приезжают иностранные коллективы, для нас это возможность поработать на поле народной дипломатии – показать возможности республики Крым, показать, как он изменился, и доказать, что выбор в 2014 году был правильный и был сделан навсегда", — сказал Аксенов на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля.

Глава Крыма назвал Koktebel Jazz Party самым ярким событием в культурной жизни полуострова и поблагодарил его организаторов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party стартовал в крымском поселке Коктебель, он пройдет 24-26 августа впервые сразу на пяти площадках. К традиционным Главной и Волошинской сценам, а также успешно опробованной в 2017 году Большой арене "Артека" в Гурзуфе добавятся коктебельские аквапарк и дельфинарий.

Среди иностранных участников фестиваля-2018 — этно-фьюжн-группы Rajeev Raja Combine (Индия) и Sedar Band (Китай), пианист Ваагн Айрапетян (Армения), New York All Stars (США) и многие другие. Имена некоторых исполнителей станут приятным сюрпризом для гостей Koktebel Jazz Party-2018 и будут представлены в день его открытия.

Фестиваль Koktebel Jazz Party проводится при поддержке министерства культуры РФ. Мероприятие проходит при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня", телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и "Россия 24", радио "Маяк", радио "Культура", "Радио России", радиостанции "Вести FM". Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ. Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты". В статусе партнеров выступает компания "Жемчужины Крыма" и интернет-провайдер "Феонет".

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