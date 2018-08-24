Санкции абсурдны, если речь идет о музыке, заявил Киселев

КОКТЕБЕЛЬ, 24 авг — РИА Новости. Санкции абсурдны и бессмысленны, если речь идет о музыке, люди культуры всегда найдут повод объединиться, считает основатель международного фестиваля Koktebel Jazz Party, журналист Дмитрий Киселев.

"Санкции абсурды и бессмысленны, простые люди, музыканты, люди культуры всегда найдут повод объединиться… Скептическое отношение в США к джазовому фестивалю в Коктебеле — это удивительно и смешно. Американский компонент в джазе очень силен, казалось бы, что должны поддерживать, так вот нет", — сказал Киселев на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что Koktebel Jazz Party — событие исключительно культурное, вне политического контекста, и тем не менее, организаторы фестиваля заранее не анонсируют иностранных участников, чтобы у них не было проблем из-за выступления в Крыму.

"Крым должен не разъединять, а объединять… И в этом культурная миссия нашего фестиваля. Джаз — это честная музыка, ее нельзя исполнять под фонограмму. Честность — это то, в чем Крым нуждается, отнеситесь к Крыму честно", — добавил Киселев.

Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party откроется в Крыму в пятницу, в нем примут участие 20 коллективов из России, США, Великобритании, Индии, Китая, Армении и других стран.

Среди иностранных участников фестиваля этно-фьюжн-группы Rajeev Raja Combine из Индии и китайский Sedar Band, пианист Ваагн Айрапетян из Армении, американская группа New York All Stars (США) и многие другие. Россию на фестивале представят ансамбль "Каданс" под управлением московского трубача, флюгель-горниста и композитора Германа Лукьянова, группа Chet Men всемирно известного гитариста-виртуоза Дмитрия Четвергова, коллективы звезд отечественного джаза, пианистов отца и сына Михаила и Якова Окуней, биг-бэнд под управлением известного московского саксофониста Сергея Головни.

Фестиваль Koktebel Jazz Party, возникший в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза, журналиста Дмитрия Киселева, стал одной из визитных карточек Крыма и занял признанное место в списке международных джазовых форумов. Гостем Koktebel Jazz Party-2017 стал президент РФ Владимир Путин. В разные годы KJP посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Всего за 15 лет в Коктебеле выступило около полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов.

Фестиваль проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня", телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и "Россия 24", радио "Маяк", радио "Культура", "Радио России", радиостанции "Вести FM". Организатор фестиваля — медиагруппа "Красный квадрат". Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ. Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты".

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