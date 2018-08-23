На молодежный форум "Евразия" в Оренбуржье приедут представители 77 стран

ОРЕНБУРГ, 23 авг — РИА Новости. Участниками III Международного молодежного образовательного форума "Евразия", который пройдет 4-10 сентября в Оренбурге, станут 800 молодых людей из России и 77 стран мира, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

По его словам, в этом году на форум прибудут лидеры молодежных организаций и политических партий, студенческого самоуправления и студенческих спортклубов, а также молодые журналисты, преподаватели и профессиональные спортсмены в возрасте до 30 лет.

"На Оренбургской области лежит особая ответственность: для иностранных участников мы представляем всю Россию. От того, насколько четко мы выполним организационные задачи, насколько увлекательно и красиво воплотим все идеи, будет зависеть настроение наших гостей, их готовность работать на образовательных площадках форума, сложится общее впечатление о России и россиянах", — привели в пресс-службе слова вице-губернатора — заместителя председателя правительства Оренбургской области Веры Башировой.

В пресс-службе добавили, что образовательная программа форума в этом году подготовлена при участии МГИМО МИД России и включает обсуждение новых возможностей в экономике, информационной сфере, в области публичной дипломатии, а также анализ глобальных вызовов и интеграционных процессов. Участники форума изучат опыт России как организатора Олимпиады-2014, Универсиады в Казани, Всемирного фестиваля Молодежи и студентов, Чемпионата мира по футболу-2018. По итогам работы форума будет сформирована дорожная карта — перечень конкретных идей и проектов, которые планируется реализовать в течение года.

Первый международный молодежный образовательный форум "Евразия" прошёл в Оренбургской области в 2016 году. В 2017 году Оренбург вошел в число 15 городов, принимающих региональную программу XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, а форум "Евразия" стал одной из самых посещаемых площадок.

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