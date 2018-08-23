На кинофестивале "Восток&Запад" в Оренбуржье представят более 70 фильмов

ОРЕНБУРГ, 23 авг — РИА Новости. Более 70 фильмов представят на XI Международном кинофестивале "Восток&Запад. Классика и авангард", который пройдет в Оренбургской области с 24 по 30 августа, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

Международный кинофестиваль "Восток&Запад. Классика и авангард" проводится в Оренбургской области ежегодно. Награда фестиваля — "Золотой Сарматский лев" вручается в номинациях "Лучший фильм", "Лучший режиссёр", "Лучший актёр" и "Лучшая актриса". В конкурсе короткометражных фильмов "Шаг" приз фестиваля вручается в номинации "Лучший фильм". Международное жюри кинофестиваля возглавит италиьянский композитор, режиссёр и продюсер Пивио, жюри конкурса российского кино — композитор Артём Васильев. Один из фильмов конкурсных программ будет отмечен призом губернатора Оренбургской области "За лучший сценарий имени Алексея Саморядова".

"Это особенно ценная для оренбуржцев фестивальная награда. Жизнь талантливого сценариста Алексея Саморядова, уроженца Оренбуржья, оборвалась на взлете, но осталось творческое наследие — фильмы, созданные по его сценариям. И каждая врученная награда — это дань памяти, приношение нашему талантливому земляку", — процитировали в пресс-службе губернатора Оренбургской области Юрия Берга.

В пресс-службе добавили, что на фестивале впервые состоится презентация кинопроекта "Молодое Оренбургское кино", где будут показаны работы Школы кино и телевидения Оренбурга. Также в рамках фестиваля в селе Александровка Оренбургской области состоится открытие реконструированного кинотеатра. Кроме того, народный артист России Александр Прошкин проведет кастинг на роль в фильме "Сарматы". Работа над лентой начнется в следующем году, съёмки будут вестись на территории Оренбургской области. "Сарматы" — третий фильм режиссера, снятый в регионе.

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