На кинофестивале "Восток&Запад" в Оренбуржье представят более 70 фильмов

ОРЕНБУРГ, 23 авг — РИА Новости. Более 70 фильмов представят на XI Международном кинофестивале "Восток&Запад. Классика и авангард", который пройдет в Оренбургской области с 24 по 30 августа, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.
"Это особенно ценная для оренбуржцев фестивальная награда. Жизнь талантливого сценариста Алексея Саморядова, уроженца Оренбуржья, оборвалась на взлете, но осталось творческое наследие — фильмы, созданные по его сценариям. И каждая врученная награда — это дань памяти, приношение нашему талантливому земляку", — процитировали в пресс-службе губернатора Оренбургской области Юрия Берга.
В пресс-службе добавили, что на фестивале впервые состоится презентация кинопроекта "Молодое Оренбургское кино", где будут показаны работы Школы кино и телевидения Оренбурга. Также в рамках фестиваля в селе Александровка Оренбургской области состоится открытие реконструированного кинотеатра. Кроме того, народный артист России Александр Прошкин проведет кастинг на роль в фильме "Сарматы". Работа над лентой начнется в следующем году, съёмки будут вестись на территории Оренбургской области. "Сарматы" — третий фильм режиссера, снятый в регионе.