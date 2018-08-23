Первой премьерой нового сезона "Маяковки" станет "Москва. Дословно"

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Спектакль "Москва. Дословно" станет первой премьерой нового, 96-го, сезона Театра имени Маяковского, сообщили в четверг на традиционном сборе труппы.

Спектакль студентов мастерской Миндаугаса Карбаускиса, который набрал курс в ГИТИСе, стал переосмыслением экзаменационной работы первого курса.

Как рассказал Карбаускис, он также представит свою постановку романа Ивана Гончарова "Обломов".

"Трудно говорит о том, почему и зачем взялся за это произведение до начала работы. Могу только сказать, что в спектакле не будет Штольца, он появится лишь однажды, чтобы вручить своего друга в руки Ольги. Ольга будет отвечать за всю позицию Штольца, и она будет мучать Обломова. Я с большой любовью к Обломову отношусь, абсолютно его понимаю. Наверное, об этом и будет спектакль", — сказал РИА Новости режиссер.

Когда-то очень востребованную пьесу Эдварда Радзинского "Снимается кино" будет ставить режиссер Юрий Иоффе. Современную версию известной пьесы Людмилы Петрушевской "Московский хор" представит режиссер Никита Кобелев. А Леонид Хейфец решил вновь обратиться к последней пьесе Чехова "Вишневый сад". Мастер будет ставить ее в шестой раз.

"Время идет, мы не стоим на месте, и в связи с этим взгляд на пьесу тоже меняется. Но я буду говорить в спектакле о том, что не меняется никогда – о любви", — подчеркнул Хейфец.

Как сообщил директор театра Леонид Ошарин, историческому зданию "Маяковки", которое является памятником федерального значения, предстоит серьезный ремонт и реконструкция.

"Сейчас в театре готовится технологическое задание, где все будет подробно прописано, что и как должно быть сделано. Кроме ремонта и реконструкции основного здания, предстоит снос и строительство новых зданий, находящихся в ведении театра. Главная задача — сохранить всю нашу красоту, зал и фойе в их первозданном состоянии. Важно сделать все не просто на хорошем, а на самом хорошем уровне", — сказал Ошарин.

По словам директора, нынешний и следующий, 97-й, сезон театр будет работать еще в своем здании.