Создатели "Теории большого взрыва" сообщили о завершении сериала

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Популярный американский телесериал "Теория большого взрыва" завершится после 12-го сезона в 2019 году, сообщает издание Hollywood Reporter.
Ранее представитель телеканала CBS, на котором транслируется сериал, не исключал его продления на 13-й сезон.
"Теория большого взрыва" — американский ситком, который рассказывает о жизни двух молодых физиков, их соседке и друзьях. Сериал снимается компаниями Warner Bros. Television и Chuck Lorre Productions. Его создателям неоднократно присуждали престижную телепремию "Эмми".