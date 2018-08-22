МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Незаконченные фильмы режиссера Александра Расторгуева, который был убит в Центральной африканский республике (ЦАР), покажут на фестивале о городской культуре и жизни современного общества Center Festival в Москве, сообщает пресс-служба мероприятия в среду.

"В рамках фестиваля пройдет специальное событие — "Альманах незавершенных фильмов Александра Расторгуева", на котором будут представлены незаконченные фильмы режиссера", — говорится в сообщении.

Также в программе фестиваля — российские премьеры документальных хитов текущего фестивального года, исследующих вопросы городского и общественного устройства: участник конкурсной программы кинофестивалей Sundance и CPH:DOX фильм Роберта Грина "Бисби 17", представляющий собой художественную реконструкцию трагических событий столетней давности, отсылающую к сегодняшней эпохе постправды; байопик о японской художнице Яёи Кусаме, одной из самых дорогих и узнаваемых авторов в мире — "Кусама. Бесконечные миры".

Также на фестивале покажут документальный триптих о киберхарассменте и кибербуллинге "Жители сети", объясняющий, почему самые громкие общественные скандалы последних лет связаны с правами женщин (участник кинофестивалей Tribeca и HotDocs), а также премьера документального фильма Кирилла Серебренникова "После Лета", работа над которым велась параллельно со съемками художественной картины "Лето", добавляется в материале.

Тридцатого июля в ЦАР были убиты неизвестными российские журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. Как сообщил Центр управления расследованиями, журналисты снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР.

Подробнее о биографии Александра Расторгуева читайте в справке РИА Новости >>