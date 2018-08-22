Новый клип Монеточки "90-е" за сутки посмотрели более 860 тысяч человек

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Новый клип певицы Монеточки на песню "90-е" набрал более 850 тысяч просмотров за сутки с момента публикации, в данный момент он занимает вторую строчку вкладки "Тренды" на YouTube, об этом свидетельствуют данные видеохостинга.

Певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова) приобрела популярность благодаря интернету, где выкладывала свои первые музыкальные композиции. Наиболее популярны ее песни — "Каждый раз", "Нимфоманка", "Гоша Рубчинский". В мае 2018 года она выпустила альбом "Раскраски для взрослых", куда вошел также трек "90-е". Предпремьерный показ клипа состоялся на открытии кинофестиваля "Короче" в Калининграде, а официально ролик опубликовали на YouTube во вторник.

На данный момент клип посмотрели более 860 тысяч раз. Он поднялся на вторую строчку вкладки "Тренды" на YouTube.

Режиссером и сценаристом клипа выступил Михаил Идов. Ролик исполнен в довольно мрачной эстетике, его действие разворачивается на фоне петербургского пейзажа и отсылает к культовому фильму Алексея Балабанова "Брат". Как рассказал РИА Новости Идов, он хотел не показать 90-е такими, какими они были, а воссоздать эффект "плохой памяти", поскольку и героиня клипа помнит не ту эпоху, а клише, с которыми она ассоциируется.

Помимо Монеточки в ролике появляется другая современная исполнительница — Гречка (Анастасия Иванова), а также певица Татьяна Буланова и популярный рэпер 90-х Мистер Малой (настоящее имя — Андрей Цыганов).