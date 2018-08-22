Кустурица рассказал, почему ему нравится Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица, прилетевший в Крым дать концерт в Ялте, заявил, что ему нравится климат и люди на полуострове.

Кустурица со своей группой The No Smoking Orchestra даст единственный концерт в Ялте 22 августа в киноконцертном зале "Юбилейный".

"Мне всегда нравится, когда погода хорошая. У вас погода хорошая, у вас девушки красивые. У вас люди хорошие. Это база хорошего концерта", — сказал журналистам Кустурица.

При этом Кустурица не исключил, что в будущем может снять фильм в Крыму.

"Мне сказали, что здесь можно делать фильм. Почему нет", — сказал Кустурица.

Музыкант заявил, что Крым всегда был русской территорией, и его статус не может ставиться под сомнения. "Мне очень мило, что Крым русский. Это территория, которая всегда была русской", — сказал Кустурица.

Режиссер подчеркнул, что не опасается санкций за посещение Крыма со стороны украинских властей.

"Что они могут сделать, если крымчане сказали, что хотят жить с Российской Федерацией. Это желание крымчан", — подчеркнул Кустурица.

Музыка группы The No Smoking Orchestra представляет собой сочетание западной и восточной культур: это смесь балканских мотивов и джаза, фолка и турецких маршей, цыганской музыки и еврейских свадебных напевов.

Кустурица приезжал с концертом в Крым в прошлом году, тогда он посоветовал крымчанам не обращать внимания на мнение западных стран, не признающих полуостров частью России. Музыкант заявил, что в Крыму прошел референдум, где люди сказали, что хотят жить с Россией. После этого скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес сведения о режиссере в свою базу данных.

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