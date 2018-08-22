Кустурица заявил, что его музыка делает людей счастливыми

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица завил, что его музыка делает людей счастливыми.

Кустурица со своей группой The No Smoking Orchestra в среду даст единственный концерт в Ялте в киноконцертном зале "Юбилейный".

"Мы играем 20 лет. Не знаю, как долго будем играть, но каждый раз когда мы играем, это как цирк приезжает в город. Модерная музыка людей делает депрессивными, наша музыка делает людей счастливыми", — сказал Кустурица журналистам.

Музыка группы The No Smoking Orchestra представляет собой сочетание западной и восточной культур: это смесь балканских мотивов и джаза, фолка и турецких маршей, цыганской музыки и еврейских свадебных напевов.

Кустурица представит в Крыму новую программу в поддержку альбома Corps Diplomatique. На сцене, кроме новых композиций прозвучат также хорошо известные публике хиты.

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