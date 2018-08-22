В Южную Корею прибыли картины художников из КНДР для участия в выставке

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Двадцать две картины северокорейских художников прибыли в город Кванджу на юго-западе Южной Кореи для участия "Биеннале в Кванджу", старейшем биеннале в Азии и одной из ведущих международных выставок современного искусства, которая откроется 7 сентября, передает агентство Рёнхап со ссылкой на организаторов.

Экспозиция, которая войдет в секцию биеннале под названием "Воображаемые Границы", получит заголовок "Живопись Северной Кореи: Парадоксальный реализм" и представит произведения 32 художников КНДР, включая шесть масштабных картин, созданных несколькими живописцами.

Как сообщает агентство, организаторы решили не выставлять картины на публику до начала выставки "на фоне некоторых опасений, что северокорейские картины могут вызвать идеологические и политические разногласия среди южнокорейцев".

"Мы знаем, что существует большой интерес, но есть еще много процедур, которые нужно пройти, поэтому маловероятно, что северокорейские картины будут показаны до церемонии открытия", — заявили местные власти.

По данным агентства, северокорейские произведения искусства привезли в Сеул в начале августа, там они проходил их монтаж и обрамление перед отправкой в Кванджу.

Отмечается, что широко ожидаемый визит самих северокорейских художников в Кванджу вряд ли состоится, так как Пхеньян все еще не ответил на запрос организаторов выставки об их приезде в Южную Корею.