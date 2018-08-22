В Южную Корею прибыли картины художников из КНДР для участия в выставке

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Двадцать две картины северокорейских художников прибыли в город Кванджу на юго-западе Южной Кореи для участия "Биеннале в Кванджу", старейшем биеннале в Азии и одной из ведущих международных выставок современного искусства, которая откроется 7 сентября, передает агентство Рёнхап со ссылкой на организаторов.
Как сообщает агентство, организаторы решили не выставлять картины на публику до начала выставки "на фоне некоторых опасений, что северокорейские картины могут вызвать идеологические и политические разногласия среди южнокорейцев".
"Мы знаем, что существует большой интерес, но есть еще много процедур, которые нужно пройти, поэтому маловероятно, что северокорейские картины будут показаны до церемонии открытия", — заявили местные власти.
По данным агентства, северокорейские произведения искусства привезли в Сеул в начале августа, там они проходил их монтаж и обрамление перед отправкой в Кванджу.
Отмечается, что широко ожидаемый визит самих северокорейских художников в Кванджу вряд ли состоится, так как Пхеньян все еще не ответил на запрос организаторов выставки об их приезде в Южную Корею.