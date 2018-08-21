Буланова оценила творчество Монеточки

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Известная исполнительница Татьяна Буланова, которая появилась в одной из ролей в новом клипе Монеточки на песню "90-е", сообщила РИА Новости, что познакомилась с творчеством певицы буквально накануне съемок и отметила, что финальный ролик получился очень ироничным.

Певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова) приобрела популярность благодаря интернету, где выкладывала свои первые музыкальные композиции. Наиболее популярны ее песни "Каждый раз", "Нимфоманка", "Гоша Рубчинский". В начале лета она выпустила альбом "Раскраски для взрослых", куда вошел также трек "90-е". Предпремьерный показ клипа состоялся на открытии кинофестиваля "Короче" в Калининграде, а официально ролик опубликовали на YouTube во вторник.

"Меня пригласил кто-то из съемочной группы, я приехала сниматься. Мой эпизод очень быстро сняли, потому что у меня было мало времени. Все очень четко, слаженно. Накануне как раз мне прислали послушать ее песни. Нормально, что-то в этом есть. Тексты очень интересные, манера исполнения мне тоже понравилась. Я буквально сегодня посмотрела клип, по-моему, получилось очень хорошо, с иронией", — сказала Буланова.

Режиссером и сценаристом клипа выступил Михаил Идов. Ролик исполнен в довольно мрачной эстетике, его действие разворачивается на фоне петербургского пейзажа и отсылает к культовому фильму Алексея Балабанова "Брат". Помимо Монеточки в нем появляется другая современная исполнительница — Гречка (Анастасия Иванова).

Ранее певица Земфира на своей странице в соцсети "ВКонтакте" выступила с критикой в адрес Гречки и Монеточки. Певица негативно охарактеризовала творчество Гречки и раскритиковала ее внешние данные, у Монеточки Земфира отметила "отличные тексты", но ей не понравился голос исполнительницы. В комментариях к посту пользователи "ВКонтакте" раскритиковали Земфиру за оценку внешних данных певиц. В ответ Земфира заявила, что "если мне не нравится внешне человек, то я говорю, что не нравится", и добавила, что сама безразлично относится к критике.