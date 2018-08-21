Юрий Лоза рассказал, что у него общего с группой Eagles

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Музыкант Юрий Лоза в интервью Пятому каналу сравнил себя с участниками группы Eagles.

"Eagles — у них такая же ситуация, как и со мной. Они замечательные музыканты и выпустили кучу альбомов, а во всем мире крутят только песню Hotel California. Но так, что эта песня побила все немыслимые рекорды. У них еще много достойных песен", — пояснил певец.

По мнению музыканта, Eagles всегда очень требовательно и ответственно относились к творчеству: у них нет "ни одной кривой нотки, все чисто и вылизано".

Ранее стало известно, что альбом группы Eagles "Их величайшие хиты 1971-1975" стал самым продаваемым альбомом всех времен по версии Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA). Музыкантам удалось обойти даже альбом "Триллер" Майкла Джексона.

Самая известная песня Юрия Лозы — "Плот" 1982 года.