Жена режиссера Бардина рассказала, когда его могут выписать из больницы

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Известного российского режиссера-мультипликатора Гарри Бардина могут выписать из больницы на этой неделе, сообщила РИА Новости его супруга.

Бардин, который был членом жюри выборгского фестиваля, почувствовал недомогание 12 августа. После осмотра в Выборге врачи рекомендовали провести обследование в областной больнице Санкт-Петербурга, где ему была сделана операция. Операция прошла успешно, Бардин оставался в больнице под наблюдением врачей.

"Сейчас Гарри Яковлевич чувствует себя хорошо, и, возможно, его выпишут уже на этой неделе", — сказала супруга режиссера.

Бардин в 1975 году начал работать режиссером-мультипликатором на киностудии "Союзмультфильм", где за 15 лет снял 15 фильмов, отмеченных многочисленными призами как на родине, так и за рубежом. За свои работы был удостоен четырех "Ник" и "Золотой Пальмовой ветви" Каннского фестиваля.