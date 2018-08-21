Жена режиссера Бардина рассказала, когда его могут выписать из больницы

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Известного российского режиссера-мультипликатора Гарри Бардина могут выписать из больницы на этой неделе, сообщила РИА Новости его супруга.
"Сейчас Гарри Яковлевич чувствует себя хорошо, и, возможно, его выпишут уже на этой неделе", — сказала супруга режиссера.
Бардин в 1975 году начал работать режиссером-мультипликатором на киностудии "Союзмультфильм", где за 15 лет снял 15 фильмов, отмеченных многочисленными призами как на родине, так и за рубежом. За свои работы был удостоен четырех "Ник" и "Золотой Пальмовой ветви" Каннского фестиваля.