В Чувашии пять учреждений культуры получат республиканские гранты

ЧЕБОКСАРЫ, 21 авг — РИА Новости. Пять учреждений культуры Чувашии получат гранты главы республики на сумму 100 тысяч рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы региона.

По его словам, гранты распределены в рамках республиканского конкурса по отбору проектов на получение грантов главы Чувашии, который организуется с 2004 года, для поддержки инновационных проектов в сфере культуры и искусства. Соискателями грантов на конкурсной основе могут выступать как учреждения культуры и искусства, так и некоммерческие общественные объединения. В этом году на конкурс было представлено 30 заявок, что на 7 заявок больше, чем в прошлом году.

"По результатам конкурса победителями признаны пять проектов: проект "Районный фестиваль "Эх, улмаçăм- çĕрулми" ("Картофельный разгуляй"), проект "Создание экспозиции "Меценаты ядринской земли — братья Таланцевы" в Доме-музее народного артиста СССР Н.Д. Мордвинова, "Сказки дедушки Ивана Яковлева на музыкальный лад", "Музыкально-педагогические традиции школы И.Я. Яковлева и проект "Образовательный проект "Сурхури, Кĕркури!" ("Звучи, календарный круг!"), направленный на сохранение нематериального культурного наследия и поддержку народного творчества", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что проекты будут реализованы в рамках Марафона культурных событий, который пройдет в Чувашии с сентября по ноябрь. Всего за время существования конкурса в регионе реализовано более 100 проектов на сумму около 8,5 миллиона рублей.

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