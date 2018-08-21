Театральные премьеры сентября: "Кандид" и "Человек из рыбы"

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Наталия Курова. Сентябрь — время начала нового театрального сезона. У Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко он будет особым, сотым по счету. Некоторые московские сценические коллективы, которые открылись в августе, уже рассказали о своих предстоящих планах, многие труппы заранее подготовили новые работы и начинают сразу с премьер.

Сезон 2018-2019 порадует творениями известных авторов и познакомит с новыми молодыми талантами.

Большой театр

Первой премьерой в Большом оперетта "Кандид" Леонарда Бернстайна, созданная им по одноименной повести Вольтера, станет неслучайно. Столетие выдающегося дирижера и композитора в этом году отмечает весь музыкальный мир. Большой театр не мог пройти мимо такого события и свой спектакль посвящает Бернстайну.

Будет представлено театрально-концертное исполнение этого сочинения композитора. Над постановкой работают: главный дирижер и музыкальный руководитель ГАБТа Туган Сохиев, режиссер Алексей Франдетти, сценограф Тимофей Рябушинский, художник по костюмам Виктория Севрюкова, главный хормейстер Валерий Борисов.

Премьера состоится 29 сентября на Исторической сцене Большого театра.

Мариинский театр

Одним из первых событий нового сезона в "Мариинке" станет российская премьера оперы современного китайского композитора Тан Цзяньпина "А зори здесь тихие", созданная по мотивам одноименной повести Бориса Васильева. По признанию композитора, перед ним стояла трудная задача — стилизовать русскую музыку, в том числе песни советского периода, преломляя ее сквозь призму китайской музыкально-театральной эстетики.

На сцене Мариинского-2 постановку представит крупнейший в Китае музыкальный театр — Национальный центр исполнительских искусств.

Впервые опера, написанная в честь 70-летия победы над фашизмом, прошла в 2015 году в Пекине. Российская премьера на сцене Мариинский-2 состоится на второй день после открытия сезона 11 сентября.

А в самый день старта 10 сентября в концертном зале Мариинского театра состоится сольный концерт одного из самых востребованных пианистов своего поколения, победителя Международного конкурса им. Чайковского и обладателя премии Grammy Даниила Трифонова. В программе сочинения Бетховена, Шумана и Прокофьева. 11 сентября музыкант вновь выступит в сопровождении оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Будут исполнены Пятый концерт для фортепиано с оркестром Бетховена и Шестая симфония Малера.

Музыкальный театр

Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко откроет свой 100-й сезон с возобновления грандиозной музыкальной эпопеи Сергея Прокофьева "Война и мир". Над новой редакцией оперы работает постановочная группа: дирижер Феликс Коробов, режиссер Александр Титель, художник Владимир Арефьев. Премьера состоится 14 сентября на Основной сцене театра.

Геликон-опера

Московский театр "Геликон-опера" начнет сентябрь с гала-концерта "Дуэт двух столиц", в котором примут участие также солисты Deutsche Oper am Rhein.

Выступление звезд двух театров состоится 3 сентября в зале" Стравинский". Москва и Дюссельдорф — города-побратимы, а "Геликон-оперу" и Немецкую оперу на Рейне связывают давние дружеские творческие отношения. В прошлом сезоне в Москве состоялась премьера оперы Римского-Корсакова "Золотой петушок" — спектакль создан совместно с немецким театром.

В программе гала-концерта будут исполнены шедевры мировой оперы в сопровождении Симфонического оркестра "Геликон-оперы" под управлением Валерия Кирьянова.

В середине первого осеннего месяца в театре пройдет Международный конкурс теноров Фонда Елены Образцовой, который возглавит один из самых знаменитых теноров ХХ века испанский певец Хосе Каррерас. Он был другом и партнером Елены Образцовой на мировых оперных сценах и проявлял внимание и интерес к вокальным конкурсам примадонны. Нынешний конкурс так и называется "Хосе Каррерас Гран-при". Соревнование лучших теноров пройдет в Москве с 10 по 15 сентября.

В работе жюри примут участие такие всемирно известные музыканты, как испанский тенор Джакомо Арагаль, Илеана Котрубас (Румыния), тенор и главный приглашенный дирижер Новосибирского театра оперы и балета Дмитрий Корчак (Россия/Австрия), профессор Россиниевской академии им. Альберто Дзедды Лоренцо Бавай (Италия), худрук "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман, генеральный директор Большого театра Лисеу Кристина Шепельман.

Что касается призового фонда конкурса, то Гран-при составит 700 тысяч рублей, первая премия — 500 тысяч, вторая — 350 и третья — 250 тысяч.

В гала-концерте в честь открытия конкурса, которое состоится 10 сентября в зале "Стравинский", выступят члены жюри Хосе Каррерас, Джакомо Арагаль, Илеана Котрубас и лауреаты конкурсов Елены Образцовой разных лет. В их числе Ольга Кульчинская, Екатерина Морозова, Любовь Петрова, Хачатур Бадалян, Богдан Волков, Владимир Дмитрук, Алексей Татаринцев, Тарас Присяжнюк, Игорь Морозов, Алексей Исаев.

Художественный театр им. Чехова

МХТ им Чехова в день открытия нового сезона 2 сентября представит премьеру спектакля в постановке одного из ведущих российских режиссеров Юрия Бутусова "Человек из рыбы" по одноименной пьесе современного автора Аси Волошиной. Такой выбор режиссера, который известен своими работами по произведениям Шекспира, Чехова, Булгакова, Брехта, станет неожиданным для поклонников его творчества. Бутусов уже ставил в МХТ им. Чехова, и это были шекспировский "Гамлет" и "Иванов" Чехова. Но на этот раз он обратил внимание на пьесу современного драматурга.

Сама Волошина призналась, что катализатором в работе над текстом стал спектакль" Бег" в постановке Бутусова. Действие пьесы " Человек из рыбы" происходит в Петербурге в квартире на Караванной. О снеге на Караванной мечтают булгаковские герои в изгнании. И это, по словам драматурга, "великая метафора любви к родине, от которой, может быть, ничего не осталось, кроме этой нашей любви и тоски".

"Моя мечта — чтоб на могиле текста выросло дерево. И театр Бутусова — это именно тот тип театра, который не занимается воплощением, а растит из пьесы что-то принципиально иное", — отметила Волошина.

Театр "ШДИ"

Первой премьерой театра "Школа драматического искусства", открывшего одним из первых в Москве свой новый 32-й сезон, станет спектакль по пьесе Теннесси Уильямса "Орфей спускается в ад". Эту работу представляет Лаборатория Игоря Яцко (в "ШДИ" существует четыре лаборатории).

"В самом названии пьесы обозначены тема художника и тема ада. В "Орфее" герои существуют в совершенно беспросветном безнадежном мире, но мне интересно найти в этой истории свет, найти выход", — сказал Яцко.

По словам режиссера, в пьесе есть сгущенный американский колорит. Он хочет в постановке воплотить атмосферу 50-х годов, насыщенную музыкой времени автора, которая будет звучать в спектакле на аппаратуре той эпохи.

Главные роли исполнят: Людмила Дребнева и Анзори Шагидзе, для которого это будет дебют на сцене "ШДИ".

Центр драматургии и режиссуры

Центр драматургии и режиссуры, который возглавляет известный постановщик, основатель SounDrama Владимир Панков, представит в сентябре премьеру спектакля "Мама" по пьесе Аси Волошиной в постановке художественного руководителя театра.

В пьесе рассказана история взросления девочки, потерявшей свою маму. Режиссер делает акцент на преемственности поколений, материнстве, желании и поиске любви.

Как всегда, Панков создает спектакль в жанре soundrama, где музыка порой важнее слов.

"Это щемящая история женщины, которая, несмотря на все непростые события, происходящие с ней, сумеет не озлобиться, сумеет любить вопреки всему. Четыре образа: девочки, девушки, женщины и бабушки воплотят историю главной героини", — сказал Панков.

По словам режиссера, спектакль будет строиться на сочетании современной популярной музыки и традиционной этнической, что позволит, по его мнению, отразить различные грани внутреннего мира героини.

Вместе с режиссером над постановкой работают: сценограф Максим Обрезков, художник по костюмам Сергей Агафонов, хореограф Полина Миронова.

Премьерные показы пройдут 17, 18 и 19 сентября.