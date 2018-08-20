Большой театр Китая отправится на гастроли в Россию

ПЕКИН, 20 авг – РИА Новости. Национальный центр исполнительских искусств Китая (Государственный Большой театр) в середине сентября отправится на гастроли в Россию с оперой "А зори здесь тихие", сообщили в понедельник на пресс-конференции представители театра.

Китайский театр поедет в Россию по приглашению Мариинского театра и Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. Гастроли пройдут с 11 по 15 сентября.

Показ оперы по одноименной повести Бориса Васильева в постановке режиссера Ван Сяонина на музыку композитора Тян Цзяньпина состоится на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге 11-12 сентября. Примечательно, что выступление пройдет под аккомпанемент Симфонического оркестра Мариинского театра.

После этого китайские гости в сопровождении симфонического оркестра отправятся в Москву, где 14-15 сентября на сцене Театра Российской армии состоятся два концерта "Здравствуй, Россия". Российские и китайские артисты исполнят арии из классических оперных произведений.

Гастроли китайского театра, посвященные российско-китайской дружбе, также являются важной частью Фестиваля китайской культуры в России, который проходит в этом году.