Большой театр Китая отправится на гастроли в Россию

ПЕКИН, 20 авг – РИА Новости. Национальный центр исполнительских искусств Китая (Государственный Большой театр) в середине сентября отправится на гастроли в Россию с оперой "А зори здесь тихие", сообщили в понедельник на пресс-конференции представители театра.
Показ оперы по одноименной повести Бориса Васильева в постановке режиссера Ван Сяонина на музыку композитора Тян Цзяньпина состоится на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге 11-12 сентября. Примечательно, что выступление пройдет под аккомпанемент Симфонического оркестра Мариинского театра.
Гастроли китайского театра, посвященные российско-китайской дружбе, также являются важной частью Фестиваля китайской культуры в России, который проходит в этом году.