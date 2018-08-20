Андрей Мягков рассказал о состоянии своей супруги Анастасии Вознесенской

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Актер Андрей Мягков заявил, что его супругу Анастасию Вознесенскую не парализовало, она здорова.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 75-летняя народная артистка России перенесла инсульт и оказалась прикованной к постели.

"Передайте, пожалуйста, всем, кто волнуется, большое спасибо. Анастасия Валентиновна, слава богу, здорова. Все в порядке. Никаких отклонений нет", — рассказал он "Пятому каналу".

Анастасия Вознесенская родилась в 1943 году. После окончания Школы-студии МХАТ ее приняли в труппу театра "Современник". Позже она перешла в МХТ имени Чехова. Среди известных картин с ее участием "Майор Вихрь", "Гараж" и "Вокзал для двоих".