Прощание с художником Воловичем пройдет в Екатеринбурге 22 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Прощание с народным художником России, академиком Российской академии художеств Виталием Воловичем, скончавшимся в понедельник в возрасте 90 лет, состоится в среду в Доме прощания "Вознесение" в Екатеринбурге, сообщает Свердловское региональное отделение Союза художников России.

"Прощание с Виталием Михайловичем Воловичем состоится 22 августа с 11.00 до 12.00 в Доме прощания "Вознесение", – говорится на сайте организации.

Виталий Волович скончался утром в понедельник в возрасте 90 лет, сообщили в Екатеринбургской городской думе.

Работы Воловича находятся в музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве, Государственной Третьяковской галерее и множестве мировых художественных галерей, а также в частных собраниях России, Америки, Германии, Франции, Израиля, Австрии, Испании.

Известность художнику принесли иллюстрации к средневековой литературе: "Слову о полку Игореве", "Ричарду III", "Роману о Тристане и Изольде". За серию графических листов к трагедии Эсхила "Орестея" Волович в 2005 году получил золотую медаль Российской академии художеств. В 2016 году он был удостоен высшего почетного звания в РФ в области изобразительного искусства – Народный художник России.

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств сообщили, что в октябре там откроется выставка Воловича. Она была запланирована к его юбилею. Как рассказала РИА Новости замдиректора музея Юлия Сирина, идея принадлежала самому художнику, и он принимал активное участие в подготовке экспозиции.

Свои соболезнования в связи со смертью Виталия Воловича выразили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и врио главы Екатеринбурга Виктор Тестов. Министр культуры России Владимир Мединский в своей телеграмме выразил надежду, что творческое наследие художника послужит примером настоящей преданности искусству для молодых живописцев.