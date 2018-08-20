Фестиваль Open Look в Петербурге посетили более десяти тысяч зрителей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг — РИА Новости. Международный фестиваль современного танца Open Look в Петербурге за пять дней посетили более 10 тысяч зрителей, сообщают в субботу организаторы.

"Более десяти тысяч зрителей посетили в Санкт-Петербурге XX Международный фестиваль современного танца Open Look", — говорится в сообщении.

Фестиваль проходил с 14 по 18 августа на нескольких театральных площадках Санкт-Петербурга. Основной из них стала Новая сцена Александринского театра, где были показаны 17 спектаклей из шести стран и десяти городов. Фестиваль открылся спектаклем-перформансом "Лес" московской мастерской Дмитрия Брусникина, посвященный памяти этого актера и режиссера. О кончине Брусникина 9 августа сообщила его супруга Марина Брусникина.

В день открытия в ТЮЗе имени А.А.Брянцева впервые в России в рамках Open Look выступила Корейская национальная компания современного танца с постановкой "Рассуждения о "Весне Священной". Образ Розы". В Парадном дворе Юсуповского дворца на Мойке 16 августа премьерно был показан перформанс-представление "Рождение Феникса" одной из ведущих трупп Израиля "Вертиго".

Как отмечают организаторы, юбилей самого крупного и старейшего в России фестиваля contemporary танца Open Look был отмечен неделей уличных акций и российских премьер, мастер-классов зарубежных педагогов, перформансов, сайт-специфик и буто-представлений. В один ряд со спектаклями из Нидерландов, Израиля, Великобритании, Испании, Польши встали произведения танцовщиков из Южной Кореи и даже Чили, отмечают организаторы. В их сообщении говорится, что лучшее в российском танце на фестивале представили труппы из Челябинска, Казани, Москвы и Петербурга.

В субботу XX Open Look завершится выступлением легендарного абсурдистского театра АХЕ, представлением "Заполнение пробелов" ("Gap filling") совместно с Театром KANA (Польша) на территории Музея Стрит Арта.

В юбилейный год обучение на мастер-классах фестиваля прошли более двух сотен учеников из разных уголков России. Учебную программу вели педагоги лучших европейских трупп: Фернандо Тройа (Испания/Нидерланды), Лиат Вейсборт (Нидерланды/Израиль), Цзин И Ван (Швеция/Китай), Дор Мамалия (Израиль), Дариуш Новак (Польша), Джулия Роберт и Руди Коул (Испания / Великобритания), говорится в сообщении.